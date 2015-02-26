Підвищення тарифу на передачу електроенергії: скільки заплатимо за електрику з серпня

Підвищення розцінок в півтора рази торкнеться лише юридичних осіб, простих громадян це поки не зачепить.

У вівторок депутати затвердили новий "зелений" тариф на електроенергію. Незважаючи на те що тепер державі доведеться платити за електрику з поновлюваних джерел трохи менше, тариф на електроенергію зросте.

Повідомлення про те, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), з 1 серпня 2020 роки збільшить тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6% - з 155,4 грн / МВт-год до 240,23 грн / МВт-год (без ПДВ), налякало українського обивателя. Відразу вирішили, що мова йде про подорожчання електрики для них, і вже готуються платити більше.

Необхідність такого підвищення пояснили тим, що у держави утворився борг перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел - так званої "зеленої енергії".

Що таке тариф на передачу і при чому тут "зелені"?

Для того щоб зрозуміти, що відбувається, потрібно повернутися трохи назад. Свого часу уряд вирішив стимулювати виробництво дорогої "зеленої" енергії і ввело високі тарифи для виробників такої енергії. Люди і бізнес прикинули, що вкладення в цю сферу можна відбити за 6-8 років, і почали будувати сонячні електростанції. Здавалося б, добре, що такої екологічно чистої енергії стало більше, але з часом, коли потужності генерації зросли, постало питання про її вартість. Адже сонячна енергія коштує приблизно в 8-10 разів дорожче атомної. Згодом виявилося, що у держави немає грошей на оплату цього тарифу.

Зараз був прийнятий закон, згідно з яким знижені тарифи для сонячних електростанцій (СЕС) на 15%, для вітроелектростанцій (ВЕС) - на 7,5% без пролонгації терміну їх дії. Це трохи послабить навантаження на державу, але повністю її не зніме.

Щоб знайти додаткові кошти, вирішили підвищити тариф на передачу електроенергії, яку отримує державна компанія "Укренерго". Це вона забезпечує проходження електрики по лініях електропередач від генеруючих підприємств до кінцевих споживачів. За рахунок цих коштів будуть розраховуватися з виробниками "зеленої" енергії.

Для кого подорожчає електрика?

Для всіх, крім населення. Справа в тому, що тариф на передачу електроенергії входить до складу тарифу на електрику для юросіб. Частка цього тарифу в ціні кіловат * час - близько 10%. В умовах подорожчання на 50% тарифу на передачу електрики для юросіб подорожчає на 5%.

А ось для населення нічого не зміниться. Справа в тому, що тарифи на електричну енергію для побутових споживачів встановлені постановою НКРЕКУ №220 від 26.02.2015 року "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" і з 2015 року не змінювалися.

І хоча все частіше звучать заклики переглянути вартість електрики для населення, до виборів це питання, швидше за все, не піднімуть.