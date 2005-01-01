Підсумки засідання ТКГ: сторони домовилися про повне припинення вогню на Донбасі

Угода вступить в силу з 27 липня.

На засіданні Тристоронньої контактної групи, яке пройшло 22 липня, сторони погодили повне і всеосяжне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі, починаючи з 27 липня. Про це повідомляється на сайті глави держави.

- Відповідні заходи узгоджені на ТКГ Україною і Росією і підтримані ОБСЄ. Режим дотримання повного і всеосяжного припинення вогню в разі, якщо він буде дотримуватися іншою стороною, є базовою передумовою реалізації Мінських домовленостей і відкриває шлях до виконання інших положень цих домовленостей, - заявили у відомстві.

Як відзначили в Офісі президента, вибори на тимчасово окупованих територіях можливі виключно за таких умов:

після всеосяжної деескалації;

після виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань;

відновлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном;

вибори повинні відбуватися виключно відповідно до законодавства України;

вибори повинні відбуватися з дотриманням Копенгагенських стандартів.

Також українська сторона передала списки осіб на взаємне звільнення і чекає список від іншого боку.

За підсумками Тристоронньої контактної групи, яка пройшла в онлайн-режимі 8 липня, представник Росії Борис Гризлов заявив, що Київ не сприяє ефективній роботі групи. За його словами, Київ відмовився від домовленостей по складанню списків на обмін, що загрожує зривом підготовки обміну утримуваними особами. Також Гризлов заявив, що представники України в ТКГ відмовилися погодити з представниками так званих "ДНР" і "ЛНР" ряд ділянок розмінування на лінії зіткнення.

У той же час українська сторона заявила, що готова до обміну полоненими, однак письмового підтвердження від іншої сторони ще не надходило.