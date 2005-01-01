Выбор и покупка автозапчастей в интернете

Сейчас модно стало заказывать товары c интернет-платформ, и на рынке авто запчастей это уже не новость! Часто покупка в интернете на малознакомом сайте может закончиться плачевно: заказчику пытаются продать не то что было выставлено в сети, запчасть не выглядит качественно, либо не совместима с авто, либо заказчик переводит определенную сумму продавцу, тот бесследно исчезает, нет денег, нет нужной запчасти. Как быть покупателю? Что нужно сделать чтобы не напороться на недобросовестного поставщика?

Онлайн-магазин действует на территории всей Украины, чтобы приобрести запчасти, важно пройти три этапа:

определить артикул нужной детали;

заказать и оплатить на сайте;

согласовать срок доставки с консультантом.

Какой сделать выбор при покупке запчастей?

Прежде, клиенту нужно смотреть на совместимость запасной части с авто. Современные автомобили — сложные механические системы, любая деталь начиная с двигателя заканчивая шурупом имеет идентификационный номер, выбрать важную деталь могут помочь консультанты сайта https://japan-cars.com.ua/. В Japan-Cars присутствуют запчасти на все популятные марки автомобилей.

Доставка до заказчика

Обязательно учитывайте сроки поставки запчастей. Покупка товаров в сети это, часто, доставка из далеких районов. Интернет-магазин Japan Cars готов предоставить нужные запчасти в срок с доставкой по Украине, сотрудничая с транспортной компанией Новая Почта.

Тарифы и сроки по доставке обязательно нужно уточнить на сайте компании.

Гарантия и возврат товара

На многие запчасти предоставляемые на сайте, распространяются гарантийные обязательства, а так же товар проверяется на работоспособность перед продажей, в момент получения со склада.

На многие детали предоставляемые в интернет-магазине действует возврат, но лишь в случае, когда внутренняя комплектация сохранена в первоначальном виде.

Поставщик не несет ответственность, если клиент желает возвратить деталь в ситуации, если повреждена при плохом состоянии дорожных путей, при ДТП, при использовании несовместимых масел, топлива и тд. При возврате заказчик должен сохранить товарный чек, выданный при покупке. После проводимой процедура возврата, поставщик делает безналичный перевод, либо отдает деньги в офисе.

Выделим преимущества заказа запчастей в Japan Cars

Каталог запчастей имеет очень широкую линейку выбора товара, что поможет быстрее определиться с той деталью, которая требуется!

Консультанты готовы помочь с выбором, это удобно при возникновении вопросов перед покупкой.

Покупая в интернете, значит экономить время. Гарантия, которую получаете, заказывая в онлайн-магазине Japan Cars — это защита интересов клиента при последующих неполадках в работе.

Заказ через онлайн-магазин Japan Cars — гарант того, что вы имеете реального поставщика и берете реальную деталь, а не кота в мешке.

Покупая запчасти в интернете можно рассчитывать на скидку при довольно большом заказе, и на ускоренную доставку.

Исходя из этого, можно прийти к выводу, что заказ запасных частей для автомобилей — это выгодно! Быстрота, свобода выбора детали, помощь в покупке и уверенность в партнере — это самые главные аспекты современных рыночных отношений!