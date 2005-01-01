Жидкие обои — быстрое нанесение и потрясающий результат

Отделочные работы всегда доставляют хлопоты. Благодаря новым стройматералам можно быстро выполнить отделку и получить красивый результат. Жидкие обои не доставляют проблем при нанесении, а по внешнему виду напоминают декоративную штукатурку. Их использование позволит скрыть неровности стен и быстро оформить сложные участки — арки или углы.

Что представляют собой жидкие обои

Данный вид отделки дает возможность создавать рельефные поверхности и реализовывать сложные дизайнерские замыслы. Они позволяют получить эффект штукатурки, отделки тканью или войлоком. В интернет-магазине «Tricolor» продаются разные виды жидких обоев — цветные, с блеском и под покраску. С первого взгляда многие путают этот декор с обычной штукатуркой. Но в их составе нет песка, гипса и цемента.

Основой при изготовлении отделочного материала служит целлюлоза, смешиваемая с хлопком и полиэстером. За внешний вид будущих жидких обоев отвечают красящие волокна и декоративная крошка. Чтобы отделка напоминала ткань, добавляют волокна натурального или искусственного шелка. В качестве элементов декора используют блестки, минеральную крошку, слюду. Часто в состав вводят металлизированные нити или опилки.

Стройматериал продается в виде сухого порошка, упакованного в банки. Иногда производители называют его текстильной штукатуркой. Для использования достаточно добавить воды. Нанесение производится, как при работе с обычной штукатуркой. После высыхания толщина слоя составляет от 2 до 5 миллиметров. Отделка не впитывает запахи, подходит для любых помещений — кухонь, детских комнат, спален, коридоров.

Почему жидкие обои популярны

Все больше людей предпочитает делать ремонт быстро и без особых трудозатрат. Если использовать этот отделочный материал, не придется предварительно выравнивать стены, нарезать обои из рулона, подгонять рисунок. Преимущества жидкой смеси перечислены ниже:

Экологичность — в составе нет вредных химических добавок.

Простое нанесение — можно не нанимать строителей.

Легкий ремонт — поврежденный фрагмент легко восстановить.

Возможность снять обои и приклеить заново в другом месте.

Отсутствие стыков.

Улучшение звукоизоляции и маскировка неровностей стены.

В процессе приклеивания практически невозможно испортить или криво прикрепить жидкие обои. Если не хочется долго возиться, можно нанести их при помощи пистолета. Декоративные свойства будут сохраняться годами. Любые повреждения, оставленные домашними питомцами, легко устраняются. Достаточно удалить шпателем поврежденный участок, развести немного жидких обоев и прикрепить на старое место.

Как выбрать и где купить

Современные производители предлагают сотни расцветок и текстур. Жидкие обои можно окрашивать, создавать из них узоры, комбинируя разные рисунки. Стоимость зависит от материала, расхода и производителя. Выпускают варианты с крупной, средней или мелкой фактурой. В зависимости от стиля интерьера, можно приобрести материал с текстурой мягкого ковра или шелковой материи.

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