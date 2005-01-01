Як позбутися від розтяжок: найпопулярніші способи

Розтяжки - справжній бич жінок. Вони можуть з'явитися після вагітності, різкого набору ваги або навіть при швидкому зростанні. З медичної точки зору ці смужки проблем не приносять, проте вони можуть значно зіпсувати зовнішній вигляд. При появі вони спочатку мають червоний або фіолетовий колір, а з часом набувають рожево-білий відтінок. Замаскувати їх не може навіть загар.

Що таке стрії

Розтяжки (лікарі їх називають стриями) - це за своєю суттю тріснута, порвана шкіра, заштопана сполучною тканиною. Найчастіше вони з'являються на місцях найбільшого натягнення шкіри - грудях, животі, зовнішніх і внутрішніх поверхнях стегон, попереку. У чоловіків, надто зосереджених на спорті, іноді стрії з'являються навіть на спині.

Зазвичай стрії локалізуються на тілі по парам або групами. Мають довгасту форму, білий колір, рвані краї.

Чому виникають розтяжки?

Поява розтяжок викликана тим, що в шкірній тканині відбувається розрив волокон еластину і колагену, місце яких при рубцювання займає сполучна тканина. Це відбувається при недостатній еластичності шкіри. Клітини шкіри просто не встигають "проводити" необхідну кількість волокон.

Причини появи розтяжок:

Різке зростання організму

У підлітковому віці кістки дитини починають рости набагато швидше, ніж м'язи. І якщо шкіра недостатньо еластична, то в зонах активного росту (найчастіше це поперек, груди, стегна) вона почне рватися.

Набір або зниження ваги

Якщо людина різко поправляється, шкіра не встигає розтягнутися під постійно збільшуючими обсягами тіла і рветься (це може статися відразу в декількох місцях).

При різкому схудненні відбувається протилежний процес: на місці жирових відкладень розтягнута шкіра "заламується", складається і рветься під тиском, немов сухий папір.

Вагітність

За 9 місяців в організмі жінки відбуваються колосальні зміни, в тому числі і в гормональному фоні. Починається активний приплив прогестерону, який змінює білковий склад сполучної тканини шкіри. Вона стає крихкою і ламкою, на місцях найбільшого натягнення рветься. Найчастіше це груди або живіт.

Спадковість

Якщо у мами або бабусі нееластична шкіра, дівчина ризикує отримати таку ж проблему. Тому при наявності подібних проблем у старшого покоління потрібно якомога раніше починати профілактику появи розтяжок.

Неправильне харчування

Стриї можуть з'являтися і в тому випадку, якщо організму катастрофічно не вистачає білка, який є "будівельним матеріалом" для колагену і еластину, відповідальних за еластичність нашої шкіри. Чим менше білка в організмі, тим гірше епідерміс розтягується, а значить - тим більше розтяжок.

Зневоднення організму

При відсутності достатньої кількості рідини шкіра стає сухою. Не допомагають навіть кисневі креми або зволожуючі процедури. В такому випадку розтяжки можна отримати, навіть якщо просто різко сісти на стілець.

Як позбутися від розтяжок?

На жаль, якщо вони з'явилися, то повністю позбутися від стрий неможливо: розрив шкіри стався і "шрам" залишився. Однак його можна зробити менш помітним:

Салонні процедури

Масаж

Допомагає прискорити процес позбавлення від розтяжок. Має здатність підсилювати кровообіг, підтягувати шкіру.

Лазерна шліфовка

Досить ефективна салонна процедура. Лазер дозволяє видалити верхній шар шкіри. Нова ідеально гладка шкіра з'являється через кілька місяців. Процедура може проводитися під загальним наркозом. Після неї залишається невеликий набряк і почервоніння, яке буде триматися близько двох тижнів.

Мезотерапія

Це введення під шкіру спеціальних вітамінних комплексів і речовин, які сприятимуть виробленню еластину і колагену. Допоможе зробити розтяжки не такими глибокими

Кислотний пілінг

Небезпечна, проте ефективна процедура, що передбачає видалення верхнього шару шкіри. В такому випадку засобом від самих розтяжок є гліколієвая або трихлороцтова кислота, що дозволяє організму виробити свій природний колаген.

Кислотний пілінг дозволяє вирівняти шкіру і зробити розтяжки менш помітними. Однак він вимагає великої уваги і професіоналізму майстра: при неправильно виконаній процедурі можна отримати хімічний опік.

Радіоліфтінг

Вплив на шкіру електричним струмом. Сприяє виробленню колагену і еластину. Дозволить зробити шкіру еластичною і гладкою.

Озонотерапія

Під час процедури під шкіру вводять кисень і озон, які сприяють регенерації клітин. Краще допомагає, якщо розтяжки ще свіжі.

Біоревіталізація

Являє собою ін'єкції, що живлять шкіру гіалуроновою кислотою. Вона наповнює дерму вологою і утримує її всередині.

Домашні процедури

Допомагають, якщо розтяжки "свіжі" і не дуже виражені. Найчастіше включають в себе три етапи: очищення шкіри; нанесення лікарських засобів; масаж.

Крем з мумійо

Для основи підійде будь-який малокомпонентний крем або базове косметичне масло. Приблизно в 80 грамів крему потрібно додати столову ложку гарячої води і 1 грам мумійо. Отриманим складом потрібно змащувати розтяжки раз в день. Зберігати в холодильнику, перед застосуванням потримати при кімнатній температурі.

Маска зі сметани або кефіру

Допоможуть зробити шкіру більш еластичною і пружною. Для цього потрібно двічі на день змащувати її будь-яким з цих кисломолочних продуктів.

Скраб з солі, масла і цукру

Для того, щоб приготувати його, потрібно взяти половину склянки рослинного масла і змішати з цукром і сіллю в пропорції 1: 1: 1. Наносити скраб рекомендується після банних процедур на розпарену шкіру. Його потрібно акуратними масажними рухами розтерти по проблемних місцях, а після - змити теплою водою. Після цього обов'язково змастити шкіру живильним кремом.

Профілактика розтяжок

Проблеми завжди краще уникнути, ніж виправляти її. Якщо є передумови до появи розтяжок або, більш того, стрії вже почали з'являтися, треба відразу приступити до процедур щодо їх профілактики.

Зволожуючі маски

Добре допоможуть запобігти появі розтяжок грязьові маски і обгортання з водоростями. Вони підвищать тонус і еластичність шкіри.

Для цього потрібно взяти сухі водорості (продаються в аптеках). Розчинити їх в теплій воді і розмішати до стану кашки. Нанесіть на зони стегон і обернути харчовою плівкою. Через годину - змити теплою водою.

Живлення

Потрібно збільшити кількість споживання білкових продуктів, які підвищать еластичність колагенових волокон. Також потрібно пити не менше 2-х літрів рідини в день, щоб не допустити зневоднення організму

Худнути - так в міру

Скидати вагу потрібно поступово, не більше ніж на 2% від маси тіла в місяць. У такому випадку шкіра не втратить тонус і не збереться в складки.

Креми

Добрими помічниками в профілактиці появи розтяжок є спеціальні креми, сироватки, молочко, лосьйони для тіла з активними зволожуючими компонентами. Зазвичай вони містять вітамінні комплекси, цитрусові, пептиди, гіалуронову кислоту, рослинні екстракти, масла, фруктові кислоти. Всі ці речовини в сукупності відновлюють гідроліпідний баланс шкіри, роблять її більш еластичною і гладкою, утримують вологу всередині і залучають її ззовні.

Пілінг

Потрібно робити один раз на тиждень. Він допоможе очистити шкіру від відмерлих клітин і відновити кисневе дихання. Пілінг поліпшить клітинний метаболізм, додасть шкірі м'якість, еластичність і гладкість.

За словами майстра антицелюлітного масажу Юлії Григоренко, хоча повністю позбутися від розтяжок неможливо, можна зробити їх менш помітними.

- Розтяжки - це те, з чим часто стикаються мої клієнти. На жаль, їх не можна повністю видалити, крім як лазером. Але їх можна зменшити і зробити практично невидимими. Візуально зменшити розтяжки можна за допомогою масажу, РФ-ліфтингу, і віскі-сповивання.

Під час процедур стимулюється кровообіг і відтік лімфи, активізуються обмінні процеси. В результаті шкіра поступово відновлюється природним шляхом. Тобто, розтяжки гояться, звужуються і стають практично не помітними. А нові вже не з'являються.