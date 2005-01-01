Українці незадоволені тим, як Зеленський виконує свої обіцянки

У той же час більше третини з них вважають нову владу кращою за попередню.

Президент України Володимир Зеленський за перший рік президентства в цілому заслужив у українців за свою роботу оцінку вище середнього. Однак з виконанням предивборних обіцянок у чинного президента справи йдуть погано, і мало хто вірить, що ситуація зміниться. Про це говорять результати соціологічного опитування центру Разумкова, опубліковані 26 червня.

28,2% респондентів заявили, що "добре" впорався з обов'язками. 8,5% - "дуже добре" - в сумі понад 37% задоволені роботою Зеленського. Багато українців дотримуються нейтральної оцінки і вважають, що Володимир Зеленський в перший рік на посаді президента працював "не погано і не добре" - 33,7%.

Крім того, 13,3% вважають, що президент працював "дуже погано", 14,3% - "дуже погано", а 2,0% - важко відповісти.

Що з обіцянками?

А ось при оцінці виконання Зеленським передвиборних обіцянок, більшість українців зазначають, що вони зовсім не виконані.

Зокрема, 71,5% вважають, що зовсім не виконана обіцянка відсторонення олігархів від впливу на політику, 70% - створення нових робочих місць, 63% - встановлення миру на Сході України, 62% - боротьби з корупцією, 62% - впровадження реального народовладдя, 56% - зниження комунальних тарифів, 54% - детінізація економіки, легалізація доходів, 53% - підвищення пенсій, 50% - забезпечення лікарень і шкіл фінансуванням і сучасним обладнанням, 47% - підвищення зарплат освітян та медиків, 46% - недопущення ущемлення бізнесу правоохоронцями.

Відносні успіхи Зеленського опитані відзначають за напрямками "Держава в смартфоні" (13% - повністю виконано, 46,7% - частково виконано) і "Оновлення влади" (15,4% - повністю виконано, 52,4% - частково виконано).

Так українці оцінили виконання Володимиром Зеленським предивборних обіцянок.

Лише 3,5% опитаних вважають, що Зеленський повністю виконає свої передвиборчі обіцянки, 33% вірять, що він виконає більшу частину своїх обіцянок, 31% - виконає меншу частину, 25% - практично не виконає. Тут, як бачимо, українці налаштовані дуже скептично.

Незважаючи на це, частка респондентів, які вважають нову владу кращою за попередню, становить 38%. Ще приблизно стільки ж (39%) вважають, що нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої, а 16% - що вона гірша за попередню.

Частка тих, хто дотримується думки, що президент захищає загальнонаціональні інтереси, становила 50%, а тих, хто дотримується думки, що він захищає власні інтереси і інтереси свого політичного оточення - 33%.

Дослідження проведено Центром Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2056 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

24 червня Володимир Зеленський пообіцяв, що держава не кине в біді постраждалих від стихійного лиха на заході України і додав, що держава збирається вирішити проблему паводків в регіоні комплексно і назавжди. А 25 червня президент вручив ключі від 12-ти квартир сім'ям, які найбільше постраждали під час вибуху будинку на Позняках в Києві і пообіцяв, що ще 28 квартир будуть надані протягом місяця.

Отже, все менше українців готові переобрати Володимира Зеленського і партію "Слугу народу".