Что такое Wi-Fi видеокамеры

В настоящее время разработчикам оборудования для видео съемок удалось довести размеры цифровых камер до таких компактных параметров, что они без труда размещаются в мобильном гаджете. Но на этом их сфера массового применения не ограничилась и получила совершенно новое развитие в области обустройства охранных систем. Современная wi-fi видеокамера наблюдения способна:

Снимать видео картинку в зоне доступа своего объектива.

Переводить ее в цифровые параметры.

Передавать изображение в сеть интернет.

Единственное условие – камера должна находиться в зоне действия беспроводного сигнала от роутера. Возможен вариант подключения к нему с помощью кабеля, но такой способ используется редко, хотя необходимый порт имеется практически во всех моделях камер.

Возможности и простота монтажа

Знакомая для любого жителя мегаполиса картина – звонок в дверь и необходимость подходить к ней для установления через окуляр глазка личности «не званого гостя» или сработавшая сигнализация личного автомобиля, оставленного около дома и высматривание в ночи через окно присутствие нарушивших покой злоумышленников. Сегодня, визуально посмотреть, что происходит, например, в общем коридоре или во дворе можно с помощью установленных видеокамер, достаточно:

Активировать мобильный гаджет.

Кликнуть по иконке программного обеспечения.

Картинка с объектива устройства развернется во всю ширину экрана в режиме реального времени. При этом полная темнота или плохая погода, не будут препятствием для просмотра. Устройства, в зависимости от выбранной пользователем комплектации, могут оснащаться:

Объективом повышенной чувствительности, способным снимать изображение в условиях плохой видимости.

Собственной подсветкой, которая автоматически включается с наступлением темноты или на движение в зоне ее действия.

Инфракрасным излучателем достаточной мощности для качественной видеосъемки в полной темноте.

Обычно качественного домашнего роутера вполне хватает для обеспечения интернет сигналом видеокамер, установленных за входной дверью или окном. Функционал допускает возможность записи передаваемого ими изображения в индивидуальное облачное хранилище пользователя или на собственную флэш карту, подключиться к ней можно в удаленном формате с любого компьютерного устройства с выходом в сеть интернет.

Практически все Wi-Fi видеокамеры адаптированы для качественной передачи цветного, высококачественного изображения в онлайн формате на любые существующие виды браузеров (в том числе мобильного формата). Оснащаются функционалом приближения (удаления) картинки, расположенной в зоне действия объектива и даже способны снимать звуковой фон. Самостоятельно сжимают, «запаковывают» формат для увеличения скорости передачи и компактного размещения в хранилище. Еще одна опция (присутствует на отдельных моделях) – звуковая сигнализация. Мощного воя сирены в 10 децибелов вполне хватит, чтобы отпугнуть злоумышленников.

Производители учли возможность самостоятельной, не профессиональной установки Wi-Fi камер пользователями, решившими обеспечить с их помощью собственную безопасность и сохранность имущества. Практически все модели поставляются для реализации в комплекте с монтажными кронштейнами или имеют приспособления для настенной и потолочной фиксации. Ознакомиться с их техническими параметрами и возможностями можно с помощью онлайн каталога компании control.ua, осуществляющей поставки данного вида оборудования на отечественный рынок с предприятий известных брендовых производителей.