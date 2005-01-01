|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Где взять займ, если везде отказывают
Негативная кредитная история, попадание в черные списки банков и другие проблемы существенно затрудняют доступ к заемным деньгам. Но обходиться без них могут далеко не все. В итоге человек вынужден искать, где взять деньги взаймы. Вариантов получения финансовой поддержки существует несколько. Но действовать нужно осмотрительно, чтобы не стать жертвой мошенников и не лишиться последних средств.
Распространенные причины отказа
Каждая заявка на кредит или займ проверяется отдельно. Финансовое учреждение анализирует множество параметров заемщика и только потом принимает решение. Обычно процесс проверки автоматизирован и проходит для клиента незаметно.
Чаще всего отказ в выдаче денег в долг связан с негативной КИ. Отрицательно на рейтинг заемщика влияет любая просрочка. Если их было несколько, они случались часто или человек совсем перестал выплачивать задолженность, банки откажут ему в выдаче новой ссуды. Они заинтересованы в сотрудничестве с надежными заемщиками.
Отрицательное решение по заявке на кредитный продукт может быть принято также по следующим причинам:
Часто кредитная организация не сообщает, почему она не будет выдавать деньги в долг. Но понять причину отказа легко, проанализировав свою ситуацию.
Способы получить деньги
При отказах банков в выдаче кредитов не стоит отчаиваться. Есть множество способов решить проблему и получить деньги взаймы:
В ситуации, когда банки отказывают в кредите, не нужно отчаиваться. Если деньги в долг действительно нужны срочно, можно обратиться в МФО и ломбарды. Существуют и другие способы получить финансовую поддержку, но при их использовании есть большой шанс попасть на мошенников.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com