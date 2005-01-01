Где взять займ, если везде отказывают

Негативная кредитная история, попадание в черные списки банков и другие проблемы существенно затрудняют доступ к заемным деньгам. Но обходиться без них могут далеко не все. В итоге человек вынужден искать, где взять деньги взаймы. Вариантов получения финансовой поддержки существует несколько. Но действовать нужно осмотрительно, чтобы не стать жертвой мошенников и не лишиться последних средств.

Распространенные причины отказа

Каждая заявка на кредит или займ проверяется отдельно. Финансовое учреждение анализирует множество параметров заемщика и только потом принимает решение. Обычно процесс проверки автоматизирован и проходит для клиента незаметно.

Чаще всего отказ в выдаче денег в долг связан с негативной КИ. Отрицательно на рейтинг заемщика влияет любая просрочка. Если их было несколько, они случались часто или человек совсем перестал выплачивать задолженность, банки откажут ему в выдаче новой ссуды. Они заинтересованы в сотрудничестве с надежными заемщиками.

Отрицательное решение по заявке на кредитный продукт может быть принято также по следующим причинам:

недостаточный уровень дохода или высокая долговая нагрузка заемщика;

проблемы с документами (числятся в базе утерянных и украденных, выглядят подозрительно, сильно повреждены или не являются подлинными);

судимости, особенно по экономическим статьям или за мошенничество (даже если они погашены);

наличие крупных долгов по алиментам, налогов, коммунальным и другим платежам, если они взыскиваются в принудительном порядке;

недостоверная информация в анкете или множество неточностей, ошибок и опечаток.

Часто кредитная организация не сообщает, почему она не будет выдавать деньги в долг. Но понять причину отказа легко, проанализировав свою ситуацию.

Способы получить деньги

При отказах банков в выдаче кредитов не стоит отчаиваться. Есть множество способов решить проблему и получить деньги взаймы:

Микрофинансовые организации. Эти компании профессионально занимаются кредитованием населения, работают под надзором Нацбанка, но относятся к заемщикам лояльнее банков. В МФО можно взять займ онлайн с черным списком, проблемами с КИ или неофициальной работой. Подобрать выгодные предложения от микрофинансовых организаций можно с помощью специального сервиса Zaimonline.kz.

Ломбард. Эти организации выдают деньги в долг под залог украшений, автомобилей и другого ликвидного имущества. Если заложенная вещь не выкуплена в установленные сроки, она продается.

Донорские кредиты. Это ссуда, оформленная на другого человека (донора). Юридически именно он берет деньги в долг у банка и передает его реципиенту в долг за определенное вознаграждение. Вся ответственность за выплату задолженности лежит на доноре. Соглашаются стать кредитными донорами только близкие родственники. В интернете можно встретить множество предложений, но практически все они исходят от мошенников.

Займ у физических лиц. Частные инвесторы выдают деньги в долг под проценты с залогом имущества или без него. Часто занимаются таким бизнесом выходцы из околокриминальных кругов, и при просрочке можно столкнуться с серьезными проблемами. Среди предложений – множество объявлений от мошенников, поэтому лучше искать кредитора через знакомых.

Помощь кредитного брокера. Эти компании помогают подобрать кредит и собрать нужные документы. На решение кредитора они повлиять по факту не могут, но знают банки и компании, лояльные к проблемным клиентам. Если решено обращаться к брокеру, важно не стать жертвой мошенников и не попасть в «черные» схемы получения ссуд с использованием поддельных документов.

В ситуации, когда банки отказывают в кредите, не нужно отчаиваться. Если деньги в долг действительно нужны срочно, можно обратиться в МФО и ломбарды. Существуют и другие способы получить финансовую поддержку, но при их использовании есть большой шанс попасть на мошенников.