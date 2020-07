"Титанік" відкриють, щоб забрати скарби

Дослідники хочуть розкрити останки легендарного корабля.

Вперше затонулий "Титанік" хочуть розкрити, щоб дістати з нього різні цінні предмети. Корабель лежить на глибині чотирьох кілометрів, а уламки навколо нього вже 30 років поспіль збирає американська компанія RMS Titanic Inc. Деякі вона потім продає. Однак бажанням розкрити рештки судна можуть перешкодити сім'ї загиблих і активістів.

Про те, що американська фірма готується розкрити "Титанік", повідомила газета Telegraph з посиланням на матеріали позову, поданого RMS Titanic Inc. в окружний суд Східної Вірджинії. У ньому компанія просить отримати право збирати предмети з судна.

RMS Titanic Inc. має намір розкрити обшивку затонулого корбаля за допомогою роботів і дістати з радіорубки бездротовий телеграф Marconi, за допомогою якого був переданий сигнал лиха. Компанія вважає, що якщо цього не зробити, то незабаром предмет зникне назавжди.

Спочатку до останків судна спуститься пілотований підводний човен. З нього до "Титаніку" будуть спрямовані три підводних безпілотника. Вони буду працювати на палубі над звукоізольованою "тихої кімнатою", де розміщувалася частина радіообладнання. Один з роботів зробить в палубі отвори, а два інших будуть знімати це на відео.

Після цього роботи за допомогою маніпуляторів дістануть радіоустаткування. Якщо все пройде вдало, що телеграф Marconi відновлять і зроблять його перлиною своєї постійної виставки в казино Luxor в Лас-Вегасі. А також будуть показувати в різних музеях світу.

Компанія RMS Titanic, Inc. провела сім експедицій по дослідженню "Титаніка" з моменту його відкриття в 1985 році. Її місія - зберегти спадщину легендарного пароплава. RMS Titanic, Inc є дочірньою компанією американської Premier Exhibitions, Inc., яка в свою чергу - єдина організація в світі, якій за законом дозволено збирати речі з місця аварії "Титаніка".

Станом на січень 2019 року Premier Exhibitions володіла 5500 реліквіями з пароплава, з яких близько 1300 експонувалися в різних країнах. Компанія регулярно організовує пересувні виставки.

"Титанік" затонув в ніч з 14 на 15 квітня 1912 року в північній частині Атлантичного океану - через 5 днів після спуску на воду. Пароплав отримав пробоїну через вчасно непомічений айсберг. На борту були 2208 людей, загинули від тисяча чотириста дев'яносто-п'яти до 1635 з них.