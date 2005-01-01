Неприємний запах з рота - основні причини

Як боротися з галітозом і що радять лікарі

Проблема неприємного запаху з рота (галітозу) має медичний і психологічний аспекти, так як наявність галітозу може бути індикатором патології різних органів і систем організму людини. Також галітоз має великий негативний вплив на соціальне життя.

Причини неприємного запаху з рота

Причиною цієї проблеми в 8% випадків є інфекційні захворювання носа, горла, а іноді легенів, в зовсім невеликому відсотку випадків винні порушення процесів травлення і деякі хвороби печінки. Головна ж причина постійного стійкого галітозу - це леткі сполуки сірки, які найчастіше утворюються в результаті життєдіяльності ряду бактерій, що викликають гінгівіт і періодонтит, а також пов'язані з присутністю бактерії, які продукують леткі сполуки сірки.

Основні фактори, які впливають на неприємний запах з рота:

Неправильна гігієна порожнини рота - при нерегулярному або неправильному чищенні зубів зубною щіткою і ниткою частинки їжі можуть залишитися в міжзубних проміжках і уздовж лінії ясен і потім розкладатися в ротовій порожнині.

Інфекції порожнини рота - захворювання пародонту.

Респіраторні інфекції - інфекційні захворювання носоглотки, дихальних шляхів, легенів.

Зовнішні агенти - різко пахнуть продукти харчування, наприклад, часник, цибуля, кава, а також куріння сигарет, жування тютюну.

Сухість у роті (ксеростомія) - може бути викликана дисфункцією слинних залоз, прийомом лікарських препаратів або диханням через рот.

Системні захворювання - захворювання печінки, нирок, легенів, діабет і інші.

Психічне захворювання - деяким людям може здаватися, що у них неприємний запах з рота, але це не відзначається професіоналами по догляду за порожниною рота або оточуючими людьми. Це явище називається "помилковий галітоз".

Як зрозуміти, що смердить з рота

Перевірити, наскільки є свіжим ваше дихання, можна самостійно в домашніх умовах:

Задайте конкретно питання людині, якій довіряєте.

Оближіть ложку і через кілька хвилин ви відчуєте запах від нальоту і слини.

Можна провести між зубами спеціальною зубною ниткою, запах якої буде відповідати запаху порожнини рота.

Лизніть зап'ясті на своїй руці. Запах висохлої слини допоможе вам оцінити ситуацію.

Як позбутися від запаху з рота

У більшості випадків все досить прозаїчно: справа в не здоровому харчуванні або не правильній гігієні порожнини рота. Щоб позбутися неприємного запаху, дотримуйтесь простих правил:

Пийте більше води, щоб на язику не скупчувалися бактерії.

Відмовтеся від шкідливих звичок. Пару століть назад лікарі прописували тютюн якраз для боротьби з неприємним запахом, але відмовилися від такого методу лікування досить швидко.

Харчуйтеся повноцінно і регулярно, додайте свіжих овочів і фруктів в раціон.

Відвідайте стоматолога і вивчіть правила догляду за порожниною рота.

Якщо галітоз не проходить - зверніться до лікаря, який випише направлення на обстеження.

Народні засоби від неприємного запаху з рота

Трав'яний чай. Квітки ромашки, листя берези, кропива, звіробій і дубова кора висушуються, подрібнюються і змішуються приблизно в рівних пропорціях. Суміш заварюється як чай, який потрібно пити 3 рази на день, по півсклянки.

Лимон і імбир. Властивості лимонного соку швидко усувати неприємний запах з рота використовувалися багато століть. Кислота лимона запобігає розвитку патогенних бактерій в ротовій порожнині, а цитрусовий аромат допоможе замаскувати неприємний запах. Розчином лимонного соку добре полоскати рот після їжі. Імбир ж знижує кислотність, він при розжовування стабілізує кислотно-лужний баланс, тим самим усуває неприємний запах з рота.

Насіння кмину. 15 г насіння кмину залити склянкою окропу. Використовувати як полоскання 4-6 разів на день.