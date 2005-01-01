Перша швидка України: допомагали безкоштовно, але приїжджали не всіх

Київська швидка стала третьою в світі і єдиною в Російській імперії.

Сьогодні це здається неможливим, але до 80-х років XIX століття в Європі "швидкої допомоги" не існувало. Взагалі. Були лікарні, працювали аптеки, існували фельдшерські і ветеринарні пункти. А ось невідкладної допомоги не було.

Першу допомогу тоді надавала поліція, при цьому медичний обов'язок став для них другорядним навантаженням. Процедура була тривалою і не завжди ефективною, багато хто з постраждалих вмирали, так і не дочекавшись консультації лікаря. Якщо комусь на вулиці ставало погано, його спочатку доставляли до поліцейської дільниці. Звідти після складання протоколу з оказією везли в Олександрівську лікарню.

"Добивати" пацієнтів і те, що не завжди в головній міській клініці були вільні місця в палатах, та й доктора брали привезених з вулиці за залишковим принципом, якщо був вільний час. Виходило - шансів вижити у ургентних хворих практично не було.

Поштовхом для розвитку стала пожежа в Відні

Європа здригнулася і переосмислила свій підхід до швидкої допомогою 8 грудня 1881 року. Тоді під час представлення в Віденському театрі комічної опери загорілася завіса. Полум'я миттєво поширилося по всьому залу. Почалася паніка. Обпалені і травмовані люди (більше 500 осіб) не знали, куди бігти, і багато хто залишився в театрі в очікуванні допомоги. А вона так і не прийшла. У Відні все було в порядку з лікарнями та медперсоналом, а ось інструкції, як діяти і, головне, хто заплатить в разі подібного форс-мажору, не існувало.

Цей випадок став поштовхом для змін у медичній сфері по всьому світу. У самому Відні за справу взявся всесвітньо відомий хірург Яромир Мунді. Йому знадобилося більше півтора року, щоб протягнути через міську мерію проект створення невідкладної допомоги. Вже 1 травня 1883 року в нинішній столиці Австрії запрацювала швидка. Для потреб городян купили 25 сучасних екіпажів і укомплектували штат кваліфікованих лікарів і медбратів.

У Києві реакція на те, що трапилося в Відні була більш оперативною. Тут обійшлися без безлічі узгоджень і отримань дозволів, максимально обійшовши бюрократичну машину. Уже в 1881 році за ініціативою медиків організували "гурток лікарів для нічних чергувань". Повністю волонтерська організація була підтримана владою лише в одному - докторам виділили невелике приміщення в будівлі міської мерії. Працювали ж вони абсолютно безкоштовно і не брали з пацієнтів ні копійки за свої послуги. Втім, перші спроби створити рятувальну службу так і залишилися аматорськими. В "гуртку" доктора чергували у вільний від основної роботи час, як транспорт для хворих використовувалися в основному звичайні візники, але все бажало кращого.

Кінна медична допомога по комфорту мало в чому поступалася віп-каретам.

Ситуація змінилася в червні 1902 року, коли влада затвердила Статут Товариства швидкої медичної допомоги в Києві.

У документі регламентувалася мета суспільства: "Доставляти безкоштовно швидку медичну допомогу в нещасних випадках і при раптових захворюваннях, що відбуваються на вулицях м.Києва, у всіх публічних місцях, на фабриках, заводах, залізницях і ін. В межах м.Києва. Подача медичної допомоги в нещасних випадках, що відбуваються в приватних квартирах, проводиться лише у випадках, які загрожують життю ".

У розпорядженні першої служби було шість карет для транспортування хворих. Куплені вони були в Австрії і відповідали всім існуючим на той момент європейським стандартам (самі кияни вважали ці екіпажі чи не найбільш комфортабельними в місті, казали що навіть генеральські карети програють їм в зручності. - Прим. Авт.) Враховуємо - суспільство існувало за рахунок благодійних пожертв, де взяли гроші? Традиційно для дореволюційного Києва допомагали меценати. Перший екіпаж придбали цукрозаводчики Терещенки, другий - спільнота велосипедистів Києва, підтягнулися і інші, в тому числі і засновники товариства: мільйонери Лазар Бродський, Густав Зейдель, міський голова Василь Проценко, знаменитий актор і засновник популярного в місті театру Микола Соловцов і практично всі відомі на той час в місті професора медицини.

Організована нова служба була таким чином: постійно на станції працювали два лікарі (у вечірній час, коли кількість травм збільшувалася, - три). Показово, просто так на роботу ескулапів не брали, не дивлячись на авторитет і досвід. Перевіряли на здатність працювати в екстремальних ситуаціях. Кожен з претендентів зобов'язаний був в якості стажера виїхати на 50 пригод. Незважаючи на невисоку зарплату (до 600 рублів в 1912 році), працювати в швидкій хотіли багато. По-перше - престижно, по-друге, медики розуміли: вони отримують безцінний оперативний досвід.

На ті часи організація роботи служби була практично ідеальною. Швидка володіла небаченою розкішшю - двома номерами телефонів. Існувала і докладна інструкція для оператора, що приймає виклик, і потенційних пацієнтів.

Під вікнами станції завжди стояла карета з черговою бригадою, готова виїхати за викликом. Якщо протягом двох годин його не надходило, то медиків міняли на інших, також ротація була передбачена і для коней. Якщо не залишалося вільних докторів, то на виклик їхав завідувач станцією. У кожному з екіпажів був повний комплект стерилізованих хірургічних інструментів, всі необхідні медикаменти, перев'язочний матеріал, кисневі подушки і навіть несподівані для медиків інструменти - пожежні каски, рятувальні круги і сигнальні смолоскипи.