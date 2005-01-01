В РНБО "поставили крапку" в питанні подачі води до Криму

Секретар відомства Олексій Данилов назвав умову, за якої Україна може відновити водопостачання півострова.

Україна може відновити постачання води до Криму, проте це станеться лише після деокупації. Поки ж подача води на окупований півострів не обговорюється, заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данилов в інтерв'ю.

- Відновлення водопостачання можливо тільки після відновлення України в міжнародно визнаних кордонах, - підкреслив секретар РНБО.

За його словами, теоретично можливий сценарій з відходом агресора з окупованих територій.

- В історії було багато прикладів, коли та чи інша країна, як загарбник, забирала чуже, але потім повертала, - вважає Данілов.

Він додав, що при РНБО є група по Криму, і вона займається стратегією деокупації півострова. Поки що на засіданні РНБО питання поставок води не піднімалося.

До 2014 року близько 85% потреб жителів Криму в воді забезпечував Північно-Кримський канал, вода по якому йшла із України. Після анексії півострова Росією Україна припинила поставки води.

У 2018 році тодішній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак говорив, що Україна може повернути подачу води до Криму, якщо Росія офіційно визнає окупацію півострова.

У поточному році про можливі поставки води в Криму заявив і глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.