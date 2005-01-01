Діти з тимчасово окупованих територій зможуть не здавати ЗНО при вступі до ВНЗ

В Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський ініціює внесення змін до Закону "Про вищу освіту". Діти з особливих районів Донецької та Луганської областей зможуть без ЗНО вступити в будь-який вуз України.

- Крім того, всі бажаючі з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей будуть навчатися в українських вузах безкоштовно, через державне замовлення в межах квот, - сказано в повідомленні.

Поки що абітурієнти з тимчасово непідконтрольних Києву районів Луганської та Донецької областей мали право вступати без ЗНО не в усі українські вузи, а по обмежених окремих списках.

Поки що таке правило діяло тільки для випускників з Криму і Севастополя

- Це - частина нашої державної політики. Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохотити таких випускників переїжджати в Україну, вступати и в наші навчальні заклади, вчитися в українській системі освіти, - сказав Зеленський.

Поки що через карантин випускники не можуть виїхати через блокпости. Тим часом у Міносвіти все готово для проведення ЗНО 2020 з 25 червня по 17 липня. Про це заявила виконуюча обов'язки міністра освіти Любомира Мандзій.

Абітурієнти з Донецька: Кожен день в надії - раптом відкриють блокпости і можна виїжджати

Ситуація з освітою в ОРДЛО говорить сама за себе: постійні добори восени в престижні колись вузи. Студентів не вистачає. На технічних спеціальностях на кшталт металургії або геології в групах ледь набирається пара десятків людей.