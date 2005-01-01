В Японії створено робота, що знищує коронавірус випромінюванням

Японські інженери випробували робота, який очищає приміщення від коронавируса SARS-CoV-2 за допомогою жорстких ультрафіолетових променів. Новинка повинна надійти в продаж вже в липні.

Робот під назвою UV Buster - дітище японської компанії Farmroid. Це невелика платформа на чотирьох колесах, на якій встановлена велика (в зріст людини) ультрафіолетова лампа.

Робот може орієнтуватися в приміщенні самостійно, використовуючи алгоритми комп'ютерного зору. Крім того, ним можна управляти дистанційно. При цьому система управління підключається до звичайного ноутбука.

Відзначимо, що на відміну від звичайних кварцових ламп, "зброя" UV Buster випускає не м'які, а жорсткі ультрафіолетові промені. Вони ефективніше знищують вірусні частинки і мікробів.

Нагадаємо, що жорстке ультрафіолетове випромінювання небезпечно для людини і тварин (кімнатні рослини теж можуть постраждати). Тому перебувати в приміщенні, де працює робот, не можна. Однак як тільки він закінчить роботу, в кімнату можна заходити безбоязно: контакт з опроміненими предметами нешкідливий.

Спочатку система розроблялася для знищення вірусів грипу. І вона добре показала себе на цьому поприщі: досить опромінювати поверхню протягом 2,5 секунди з відстані в 10 сантиметрів, щоб 99,9% вірусів загинули. Однак у зв'язку з пандемією COVID-19 розробники вирішили випробувати своє дітище на фронті боротьби з збудником цього захворювання - коронавірусом SARS-CoV-2.

Випробування пройшли 9 червня 2020 року в лікарні Університету Ніхон в Токіо. До початку тесту на стінах і підлозі приміщення медиками реєструвалися вірусні частинки SARS-CoV-2. Однак після опромінення коронавірус був знищений, і це підтвердила незалежна експертиза, виконана персоналом госпіталю.

Відзначимо, що в цих результатах немає нічого дивного. Жорсткий ультрафіолет - потужна зброя для знищення вірусів і мікробів, і він, так би мовити, не питає у патогенів паспорт.

Виробники мають намір поставити замовникам перші екземпляри UV Buster вже в липні. Компанія приймає замовлення від державних і комерційних структур, але не від приватних осіб (у всякому разі, поки). Це пов'язано з підвищеними вимогами безпеки: нагадаємо, що людина, яка увійшла в кімнату під час роботи робота, може серйозно постраждати.

Ціна питання поки не озвучується, але в компанії запевняють, що вона буде демократичною.

"Ми плануємо надавати наш продукт за нижчими цінами, ніж іноземні компанії, що виробляють аналогічні продукти", - заявляє представник компанії Кадзукі Іімура (Kazuki Iimura) в матеріалі видання Asahi Shimbun.