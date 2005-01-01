Оригинальная упаковка подарков мужчинам

Любопытство - вполне естественное чувство, присущее любому человеку. Ошибочно думать, что оно проявляется исключительно у прекрасной половины человечества. Заставить мужчину трепетать при вручении подарка достаточно просто с помощью оригинальной упаковки, такой как здесь https://4man.in.ua/podarochniy-nabor-masteru-na-vse-ruki/. Она представляет собой:

Деревянный ящик с надписью “4man”.

Верхняя крышка ящика наглухо заколочена гвоздями.

Одариваемому не придется искать инструменты, чтобы заглянуть во внутрь. В комплект входит компактный ломик-монтировка. Процедура вскрытия может занять несколько минут и это усилит не только его, но и любопытство других гостей торжественного мероприятия. Естественно возникает вполне закономерный вопрос: “Что представляет собой подарок, оригинально упакованный внутри прочного ящика?”.

Мужские подарочные наборы

Надо отдать должное разработчикам данного формата вручения презента. Внутри упаковки, проявившего сноровку при открытии с помощью монтировки крышку мужчину, ожидает целый тематический набор подарков для определенного (естественно мужского) увлечения или хобби. Наиболее популярные, особенно часто заказываемые на сайте компании, реализующей подарки и подарочные наборы выглядят следующим образом:

Туристический - начиная от фонарика и ножа с несколькими лезвиями, заканчивая флягой для воды и разжигателем костра. Всего 13 предметов, каждый из них пригодится в походе с ночевкой в палатке.

Бородач - обладатель бороды и усов будет просто несказанно рад такому набору. Масло, воск, бальзам, полотенце, угольное мыло и специальный гребень - все необходимое для ежедневного самостоятельного ухода.

Кофеман и чайный эстет - два отдельных набор, каждый способен принести настоящую радость ценителю изысканных сортов этих горячих напитков.

Придерживаясь принципа: “Набор, комплект - всегда лучше и практичнее единичного подарка” - их составители проявили весь профессиональный опыт, накопленный за годы работы в данной сфере. Подарки гарантированно порадуют одариваемого своим качеством и практичностью.

Оригинальный летний набор

С учетом наступившего летнего сезона и установившейся небывало жаркой погодой, был составлен и представлен вниманию покупателей набор “Пивоман” https://4man.in.ua/podarochniy-nabor-lyubitelyu-piva/. Подобное разнообразие настоящий ценитель пенного напитка мог увидеть исключительно в приятном сне:

Мясные и картофельные чипсы известного производителя.

Набор фирменных пивных бокалов (4 штуки).

Тарелка для снеков из натурального дерева.

Открывалка бутылок и термосумка.

С ящиком, внутри которого находится все перечисленное, можно отправляться на встречу с другом и быть точно уверенным в правильности выбора. А подача подарка в оригинальной упаковке только поднимет всем настроение и добавит веселых моментов.

И последнее, весьма существенное преимущество приобретения подарочного набора данного формата. Возможность оформления покупки и доставки непосредственно на сайте продавца. Товар доставляется по указанному адресу на следующий день после заказа, возможна оплата наложенным (при получении) платежом.