Рада підтримала закон Зеленського про референдум

Законопроект прийнятий в першому читанні.

Верховна Рада України на засіданні 18 червня взяла в першому читанні законопроект про народовладдя, який вніс до парламенту Володимир Зеленський. В його підтримку віддали свої голоси 252 депутати. Саме цей документ - один з трьох зареєстрованих у парламенті - буде прийнятий за основу для доопрацювання до другого читання.

Внісши до порядку денного президентський законопроект, депутати скоротили термін подачі альтернативних законопроектів. Їх було подано два. Таким чином, парламентарії могли вибирати з трьох законопроектів: "Про Народовладдя через всеукраїнський референдум", №3612, "Про всеукраїнський референдум", № 2182 (автори Юлія Тимошенко і Сергій Соболєв), "Про всеукраїнський та Місцеві референдуми за народною ініціатівою", № 3177 (автори Медведчук, Рабинович, Шуфрич і ще 16 депутатів).

Законопроект Тимошенко отримав 68 голосів, документ від ОТЗЖ - 75.

Ініційований Зеленським законопроект №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" представив депутатам Руслан Стефанчук.

Альтернативні законопроекти представили лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко і представник ОТЗЖ Василь Німченко.

Тимошенко не стільки представляла свій законопроект, скільки критикувала президентський, нагадавши заодно, що "Батьківщина" набагато раніше, ніж Зеленський (і вже не раз), намагалася подавати в Раду свою редакцію закону про референдум, але завжди отримувала відмову від профільного комітету.

Профільний комітет Ради з цих трьох законопроектів рекомендував прийняти за основу саме президентський, зазначивши недоліки двох інших. У той же час під час подальшого обговорення в сесійній залі низка депутатів зазначила, що і законопроект Зеленського прямо суперечить чинній Конституції України. Крім того, парламентарії відзначили, що в робочу групу по його підготовці входило 10 депутатів від "Слуги народу" і двоє позафракційних, а решта фракції не були залучені до процесу.

Закон пропонує такі види всеукраїнського референдуму:

твердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

вирішення питання загальнодержавного значення;

зміна території України;

припинення дії закону України або окремих його положень.

Одночасно на референдум може виноситися тільки одне питання. А сам референдум не може проводитися разом з черговими або позачерговими загальнодержавними виборами.

Головною новацією законопроекту є запровадження електронних процедур при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, в тому числі електронних голосувань. Для організації та проведення всеукраїнського референдуму закон наказує створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи щодо забезпечення електронного голосування.

Тиждень тому президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум. Документ зареєстрований в парламенті 9 червня.

Історія питання

Ідея про народовладдя була в передвиборчій програмі Володимира Зеленського. Відповідний законопроект, що вносить зміни до статті 93 Конституції, був внесений президентом до Верховної Ради в перший день роботи парламенту 9-го скликання і включений до порядку денного 3 вересня.

У той же день депутати направили документ до Конституційного суду, який визнав його відповідним основному закону країни, зокрема, статтями 157 і 158 Конституції. Тобто, законопроект не обмежує права і свободи та може бути поданий в парламент через рік. Для того, щоб документ був прийнятий остаточно, за нього повинні проголосувати щонайменше 226 депутатів в першому читанні і 300 - у другому.