Астрономи вперше виявили оголене ядро планети-гіганта

Нещодавно відкритий світ TOI-849b виявився ядром екзопланети-гіганта, позбавленим зовнішніх оболонок. Відкриття допоможе вченим заглянути буквально в саме серце великих планет.

Подробиці - в науковій статті, опублікованій в журналі Nature.

Людство ще дуже багато чого не знає про те, як планети влаштовані всередині. Навіть Земля, яка у нас буквально під ногами, регулярно підносить сюрпризи. Про внутрішню будову гігантів на кшталт Юпітера і Сатурна відомо ще менше. Що вже говорити про екзопланети, що обертаються навколо далеких зірок.

І ось астрономи відкрили об'єкт, який, схоже, дозволить зазирнути планеті-гіганту в саме серце. Він називається TOI-849b.

Ця екзопланета була відкрита орбітальним телескопом TESS. Вона знаходиться в 730 світлових роках від Землі й обертається навколо зірки, схожої на Сонце. Вона так близька до світила, що "рік" на ній триває всього 18 земних годин. За розрахунками експертів, поверхня TOI-849b розпечена більш ніж до 1500 градусів Цельсія. Це вище за температуру плавлення сталі (але для екзопланет це, втім, далеко не рекорд).

Задіявши мережу телескопів NGTS, астрономи не тільки підтвердили існування планети, але і виміряли її діаметр. Виявилося, що за габаритами TOI-849b близька до Нептуну.

Тим часом світи такого розміру зазвичай не зустрічаються так близько до зірок. Цей діапазон відстаней не дарма називається пустелею Гарячий Нептун (або просто пустелею Нептунів).

Справа в тому, що значну частину маси Нептуна (і, як передбачається, його "побратимів" з систем інших зірок) становить рідина і газ. А в пустелі Нептунів так жарко, що вони будуть швидко випаровуватися. На відміну від гарячих юпітерів, Нептун не так масивний, щоб утримати випаровуючу речовину своєю гравітацією.

Нещодавно відкрита планета дуже близька до свого сонця.

Щоб вивчити загадкову планету докладніше, дослідники поспостерігали її методом променевих швидкостей, що дозволяє обчислити масу небесного тіла.

Результат здивував учених. Світ розміром з Нептун виявився більш ніж удвічі масивніше свого побратима в Сонячній системі. За щільністю (від 4,4 до 5,9 грама на кубічний сантиметр) він аналогічний Землі (щільність нашої планети - 5,5 грама на кубічний сантиметр). При цьому він важче земної кулі в 36-42 рази!

"TOI 849b - найпотужніша виявлена планета, по щільності подібна до Землі", - констатує перший автор статті Девід Армстронг (David Armstrong) з Уорвіксого університету.

Як же могло утворитися подібне чудо?

Фахівці схиляються до думки, що це ядро планети-гіганта розміром з Юпітер, яка втратила зовнішні шари. Ймовірно, значна їх частина просто випарувалася під безжальним світлом місцевого сонця.

Але, за розрахунками експертів, саме по собі це не могло "роздягнути" планету до ядра. Можливо, свій внесок внесла і гравітація зірки, що створює руйнівні приливні сили. Зрештою, не виключений сценарій зіткнення з іншою планетою.

"Це перший випадок, коли ми виявили неушкодженого оголене ядро" "газового гіганта, що обертається навколо зірки", - стверджує Армстронг.

Втім, є й інший варіант. Можливо, що TOI-849b буквально таким народився. Може бути, йому не вистачило матеріалу для того, щоб сформувати товсту газову оболонку (наприклад, тому що це була "пізня дитина", і речовина в протопланетному диску вже добігала кінця).

Про формування планет ми знаємо далеко не все, так що такий сценарій не можна скидати з рахунків. Однак версія з катастрофою, оголила ядро планети-гіганта, здається авторам більш переконливою.

Якщо вона вірна, то людство вперше мають можливість вивчити "внутрішній світ" такого небесного тіла. Наприклад, визначити його хімічний склад.

З огляду на величезну температуру TOI 849b, цей об'єкт напевно поступово випаровується. Це означає, що він оточений атмосферою, що складається з летких речовин. Якщо поспостерігати промені зірки, що просвічують цю газову оболонку, можна визначити її склад. Правда, такі спостереження - справа майбутнього.