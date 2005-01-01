Современные технологии асфальтирования

Асфальтирование дороги — сложная, ответственная задача, требующая профессионального подхода и качественного выполнения. Сейчас асфальтирование производится быстро, ведь используются качественные инновационные материалы, современная техника и методики. Если вам необходима такая услуга, стоит обращаться лишь в проверенные, надежные компании, которые имеют определенный опыт работы в данной отрасли и могут гарантировать качество итогового результата.

Особенности современного асфальтирования

Асфальтирование при строительстве и капитальном ремонте дороги играет основополагающую роль. От качества и прочности слоя асфальта зависит долговечность всей дороги или ее отдельного участка. Подробнее о выполняемых нами работах: https://www.demontazh.top/asfaltirovanie/

Асфальтирование обычно проводится в три основных этапа:

подготовительные работы — очистка от грязи и пыли, подгрунтовка основания;

укладка смеси — может производится любым удобным и доступным способом;

уплотнение смеси.

Особое внимание на начальном этапе уделяется подгрунтованию. Для этой цели используют современные материалы высокого качества. В качестве подгрунтовочной смеси чаще всего выступает битум или битумная эмульсия. Последняя используется в том случае, если используется литая асфальтобетонная смесь.

Укладка смеси может производиться следующими способами:

механизированный — используется специальная, асфальтоукладочная техника, которая позволяет упростить и ускорить процесс работы;

полумеханический — на трудных участках без простой рабочей силы не обойтись, спецтехника используется совместно с рабочим трудом;

ручной способ — используется исключительно в том случае, если перекрывается небольшой участок дороги, обычно до 30 кв.м.

Последний и очень важный этап — уплотнение смеси при помощи специальной техники. Методы асфальтирования могут быть разными, выбор зависит от типа выбранной смеси и площади участка. Чаще всего используется полностью механизированный способ укладки, ведь он требует минимум рабочей силы. Если потребуется организация и производство земляных работ на вашем участке, наша компания также и имеет необходимые допуски и специалистов для того рода работ: https://www.demontazh.top/zemlyanyie-raboty/

Обращайтесь только к профессионалам!

Если интересует асфальтирование, строительство дорог, наша компания спешит предложить качественные и надежные услуги. Компания имеет большой собственный автопарк спецтехники для укладки асфальта, поэтому работа выполняется быстро, качественно и на профессиональном уровне.

Наша компания использует современные методики асфальтирования и ремонта покрытия, в итоге оно способно прослужить долгие годы. При работе обязательно выполняются все требования и нормы. Преимущества обращения к нам:

ГАРАНТИЯ 4 ГОДА на построенные нами дороги;

профессионализм;

оперативность;

гарантия качества и надежности;

доступные цены.

Если необходима качественная укладка асфальта, не медлите и не откладывайте, просто обратитесь в нашу компанию. Мы гарантируем качество и оперативность проведения работ любой сложности, заключаем со своими клиентами обязательный договор. Сотрудничать с нами действительно выгодно и удобно!