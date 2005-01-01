Некомпетентність влади може стати головною причиною кризи

Майже дві третини українців вважають, що країна йде не туди, і лише третина з невеликим задоволена Зеленським.

Економічне становище України погіршився, і більшість населення впевнені, що буде погіршуватися і далі: країна йде в неправильному напрямку. Про це говорять дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", опубліковані 2 липня.

Більшість українців (53%) вважають, що економічна криза восени цього року може відбутися через некомпетентність влади. Ще 32% вважають, що причиною може стати коронавірус, і тільки 6% вважають, що може стати війна на Донбасі.

Дві третини опитаних (64%) відзначили погіршення економічного становища України за останні півроку, майже чверть вважають, що воно не змінилося, 9% - покращилася. Погіршення економічного становища власної родини зазначила половина опитаних, майже 40% говорили про відсутність змін, 9% - побачили поліпшення.

У найближчі півроку близько 40% очікують погіршення економічного становища країни, 31% - відсутність змін, 17% - поліпшення.

Більше половини українців не задоволені діяльністю Зеленського

Рейтинг Зеленського впав до 35%, а рівень довіри до президента став негативним. Дані опитування "Рейтингу" підтверджують цю тенденцію, різниця тільки в деталях, тобто - в цифрах.

34.6% українців, які визначилися з вибором і мають намір прийти на вибори, проголосували б за Володимира Зеленського, якби президентські вибори відбулися найближчим часом.

11.4% підтримали б п'ятого президента Петра Порошенка, 11.2% - співголови фракції "ОТЗЖ" Юрія Бойка, 7.2% - лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко і 6.7% - голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка. Підтримка інших кандидатів нижче 4%. Ще близько 15% - не визначились.

При цьому 80% заявили, що мають намір брати участь у виборах, 17% сказали, що не планують йти на голосування, 3% не змогли відповісти на питання.

Діяльністю президента Зеленського задоволені 36%, незадоволені - 52%. Показник довіри негативний, -16%. Не змогли відповісти на це питання 12% респондентів.

У той же час роботою голови Верховної ради Дмитра Разумкова задоволені 21%, незадоволені - 51%, не змогли оцінити його роботу 28%.

Роботою парламенту і уряду задоволені набагато менше: лише 9% позитивно оцінили діяльність ВР (76% - негативно) і 8% діяльність Кабміну (71% - негативно).

Ще 9% висловили задоволеність діяльністю прем'єра Дениса Шмигаль. При цьому 56% - незадоволені його роботою, а 36% - не змогли оцінити.

Якщо завтра вибори

Якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, за партію "Слуга народу" проголосували б 29,3% опитаних Соціологічною групою "Рейтинг". Всього до Верховної Ради пройшли б чотири партії. За ОТЗЖ віддали б голос 15.3%, за "Європейську солідарність" - 13.6%, за "Батьківщину" - 10.7%.

Партія "Сила і честь" і партія Шарія не потрапили б до парламенту через 5% бар'єру - обидві політсили мають підтримку на рівні 3.7%. За Радикальну партію Ляшка готові проголосувати 3.5%, за "Голос" - 3%. За "Свободу" віддають голоси 2.5% опитаних, за "Українську стратегію Гройсмана" - 2.2. Ще близько 20% не визначилися з вибором.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проведено 24-28 червня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.

До цього з'ясувалося, що українці незадоволені тим, як Володимир Зеленський виконує свої обіцянки.