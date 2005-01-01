Коллекция тротуарной плитки Венеция бренда «Золотой Мандарин»

Эффективный и быстрый способ преображения парковых дорожек — укладка тротуарной плитки. Украинский бренд «Золотой Мандарин» предлагает большой выбор форм и текстур. В коллекцию «Венеция» входят изделия, имитирующие структуру натурального камня. Использование такой эффектной отделки позволит воссоздать атмосферу уютных улочек итальянского города.

Описание коллекции

Тротуарная плитка, представленная на сайте https://kievstroy.org/, имеет универсальное применение. Материал подойдет для укладки на частном садовом участке или в многолюдном парке. Брусчатка износостойкая, идеальна для мощения пешеходных зон. Устойчива к высокой влажности, не поражается грибком.

В продаже представлены разные типоразмеры. Внутри каждой упаковки содержатся плитки квадратной и прямоугольной формы, варьирующиеся по размерам. Имеется два варианта расцветок под натуральный камень. Латина имтирует гранит, а Генуя — песчаник. На поверхности имеются разводы и крапинки, превращающие стройматериал на основе бетона в произведение искусства. Декоративные неровности по краям превращают современную плитку в обтесанный вручную камень.

Основные технические характеристики продукции из коллекции «Венеция», представлены ниже:

Поглощение влаги — менее 6%.

Стойкость к истиранию — см2.

Морозостойкость — F200.

Масса — 141 кг/м2.

Основой изделий служит бетон М-400 класса прочности B30. Это раствор с высоким содержанием цемента, обладающий достаточной прочностью, чтобы прослужить не один десяток лет. Бетон смешивают с песком, щебнем и пластификаторами. Для придания декоративных свойств, добавляют красители.

За счет низкого водопоглощения, стройматериал не впитывает воду, словно мочалка. При замерзании не разрушается структура покрытия. В итоге после 2-3 зим брусчатка сохраняет целостность и не покрывается трещинами. Летом плитка не раскаляется, как асфальт.

Преимущества продукции «Золотой Мандарин»

Плитка выпускается на промышленном оборудовании по современной технологии Kvadra. Для изготовления используются только высококачественные материалы — песок, щебень и прочие. «Золотой Мандарин» является одним из наиболее популярных изготовителей плиточных изделий в Украине. Цена на изделия ниже, чем на европейские аналоги. Основной упор ставится на высокое качество и соответствие стандартам.

Качественная брусчатка имеет повышенную прочность и гораздо дешевле натурального камня. Секрет долговечности продукции — высокое содержание цемента, в растворе, формирующем плитку. В отличие от дешевых заменителей, такое дорожное покрытие не растрескивается. При проведении ходе исследований производитель выяснил, что плитки способны выдерживать усилие до 812 kN.

В составе отсутствуют вредные химические добавки, материал экологически чистый. Брусчатка может использоваться на любой почве, она позволяет земле дышать и не оказывает пагубного влияния на экосистему. Тротуарная плитка легко укладывается без использования сложного оборудования. Она долговечна и пригодна для любого климата. Идеальное соответствие геометрических форм и вариантов в виде узкого кирпича, как здесь https://kievstroy.org/, позволяет сделать покрытие дорожки идеально ровным.

Заказ материалов для мощения

В интернет-магазине компании «Киевстрой» всегда в наличии коллекция «Венеция». Стройматериалы можно закупить в любом объеме. Доставка осуществляется по всей Украине. В пределах Киевской области товары доставляются в день оформления заказа. В распоряжении фирмы имеются машины с краном-манипулятором. Это позволяет быстро и аккуратно выполнить выгрузку, не разбив плитку.