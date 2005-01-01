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Коллекция тротуарной плитки Венеция бренда «Золотой Мандарин»

Эффективный и быстрый способ преображения парковых дорожек — укладка тротуарной плитки. Украинский бренд «Золотой Мандарин» предлагает большой выбор форм и текстур. В коллекцию «Венеция» входят изделия, имитирующие структуру натурального камня. Использование такой эффектной отделки позволит воссоздать атмосферу уютных улочек итальянского города.

Описание коллекции

тротуарная притка ВенецияТротуарная плитка, представленная на сайте https://kievstroy.org/, имеет универсальное применение. Материал подойдет для укладки на частном садовом участке или в многолюдном парке. Брусчатка износостойкая, идеальна для мощения пешеходных зон. Устойчива к высокой влажности, не поражается грибком.

В продаже представлены разные типоразмеры. Внутри каждой упаковки содержатся плитки квадратной и прямоугольной формы, варьирующиеся по размерам. Имеется два варианта расцветок под натуральный камень. Латина имтирует гранит, а Генуя — песчаник. На поверхности имеются разводы и крапинки, превращающие стройматериал на основе бетона в произведение искусства. Декоративные неровности по краям превращают современную плитку в обтесанный вручную камень.

Основные технические характеристики продукции из коллекции «Венеция», представлены ниже:

  • Поглощение влаги — менее 6%.
  • Стойкость к истиранию — см2.
  • Морозостойкость — F200.
  • Масса — 141 кг/м2.

Основой изделий служит бетон М-400 класса прочности B30. Это раствор с высоким содержанием цемента, обладающий достаточной прочностью, чтобы прослужить не один десяток лет. Бетон смешивают с песком, щебнем и пластификаторами. Для придания декоративных свойств, добавляют красители.

За счет низкого водопоглощения, стройматериал не впитывает воду, словно мочалка. При замерзании не разрушается структура покрытия. В итоге после 2-3 зим брусчатка сохраняет целостность и не покрывается трещинами. Летом плитка не раскаляется, как асфальт.

Преимущества продукции «Золотой Мандарин»

Плитка выпускается на промышленном оборудовании по современной технологии Kvadra. Для изготовления используются только высококачественные материалы — песок, щебень и прочие. «Золотой Мандарин» является одним из наиболее популярных изготовителей плиточных изделий в Украине. Цена на изделия ниже, чем на европейские аналоги. Основной упор ставится на высокое качество и соответствие стандартам.

Качественная брусчатка имеет повышенную прочность и гораздо дешевле натурального камня. Секрет долговечности продукции — высокое содержание цемента, в растворе, формирующем плитку. В отличие от дешевых заменителей, такое дорожное покрытие не растрескивается. При проведении ходе исследований производитель выяснил, что плитки способны выдерживать усилие до 812 kN.

тротуарная притка плоский кирпичВ составе отсутствуют вредные химические добавки, материал экологически чистый. Брусчатка может использоваться на любой почве, она позволяет земле дышать и не оказывает пагубного влияния на экосистему. Тротуарная плитка легко укладывается без использования сложного оборудования. Она долговечна и пригодна для любого климата. Идеальное соответствие геометрических форм и вариантов в виде узкого кирпича, как здесь https://kievstroy.org/, позволяет сделать  покрытие дорожки идеально ровным.

Заказ материалов для мощения

В интернет-магазине компании «Киевстрой» всегда в наличии коллекция «Венеция». Стройматериалы можно закупить в любом объеме. Доставка осуществляется по всей Украине. В пределах Киевской области товары доставляются в день оформления заказа. В распоряжении фирмы имеются машины с краном-манипулятором. Это позволяет быстро и аккуратно выполнить выгрузку, не разбив плитку.

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