НАПКА перевірить відповідність способу життя чиновників з їх зарплатами

В агентстві попереджають, що купувати "Мерседеси" на зарплату в 10 тисяч гривень не вийде.

Живуть "не по кишені" чиновників перевірятимуть на корупційну складову. Приводом для такої перевірки може послужити журналістське розслідування чи інформація від громадян. Про це повідомила прес-служба НАПКА 6 липня.

- Відтепер Україна - серед шести країн, які застосовують інструмент моніторингу способу життя. Тому випадки, коли чиновник, заробляє 10 тисяч, їздить на "Мерседесі", тепер будуть фіксувати не тільки журналістські розслідування. Їх встановлюватимуть і обробляти на рівні держав, - зазначив голова НАПКА Олександр Новіков.

Як зазначили у відомстві, моніторинг способу життя допоможе виявити чиновників, які живуть розкішним життям, але при цьому мають скромні доходи.

- Моніторинг здійснюватиметься на підставі журналістських розслідувань, інших повідомлень в ЗМІ, інформації від громадян, організацій та з інших відкритих джерел, - повідомив в прес-центрі.

У чиновників будуть шукати незадеклароване майно, дорогі подарунки і покупки. Якщо в декларації виявлять найменшу невідповідність - це стане приводом для повної перевірки майна держслужбовця. Про випадки корупції НАПКА буде повідомляти правоохоронні органи.

Декларації народних обранців часто дивують: депутати декларують ворон, колекції зброї, інтелектуальні права на винаходи, особистий ютуб-канал, допомогу з безробіття і навіть "котика-муркотіка" і собаку. А ось народний депутат Віктор Мялік, судячи з його е-декларації, колекціонує квартири. Тільки в 2019 році він купив 119 квартир і 229 нежитлових приміщень (площею від 2 до 80 "квадратів") Під Києвом, тоді як заробив за минулий рік всього 314 117 гривень (11 тисяч доларів). За цю суму в Києві та околицях можна купити хіба що гараж.

А ЯК У НИХ

Однією з найуспішніших країн в боротьбі з корупцією показав себе Сінгапур. Високопоставлені чиновники подають декларації про свої доходи, а також доходи членів своїх сімей кожні пів року. Якщо прем'єр (саме він особисто контролює це питання) вважатиме, що накопичені кошти міністра не відповідають його доходам, то останній буде покараний.

У Франції існує національна комісія з транспарентності політичного життя, яка відстежує авуари всіх чиновників і керівників деяких компаній.

На американських чиновників поширюються точно такі ж правила, як і на звичайних громадян США: приховування будь-яких доходів контролюється і тягне за собою кримінальне переслідування і величезні штрафи. При цьому держслужбовців додатково перевіряє спеціальне управління з урядової етики.

У Швеції, Норвегії та Канаді обов'язок подавати декларацію про доходи поширюється на всіх громадян, в тому числі державних службовців (без будь-яких особливостей).

У Великобританії існує спеціальний звід правил, іменований Кодексом міністрів, який зобов'язує урядовця реєструвати абсолютно будь-якого роду фінансові надходження.