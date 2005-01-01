Как помочь себе при пищевом отравлении

Когда за окном жара, риск отравиться продуктами возрастает в несколько раз. Ведь не все магазины, кафе и столовые придерживаются правильных условий хранения продуктов. Вы можете даже не заметить, что съели испорченное блюдо. Но вскоре симптомы отравления дадут о себе знать. Что делать при отравлении — читайте ниже.

Как понять, что вы отравились

Основные симптомы пищевого отравления:

общая слабость;

головокружение;

повышенная температура;

боли в желудке;

тошнота и рвота;

диарея;

бледная кожа;

обезвоживание.

Из-за рвоты и диареи организм расходует много жидкости, поэтому человек реже ходит в туалет «по-маленькому». Это явный признак обезвоживания организма. Не упустите этот опасный симптом.

Чем лечиться

Если вы сразу поняли, что отравились, попробуйте промыть желудок, чтобы облегчить свое состояние. Для этого выпейте литр-полтора теплой воды. В нее можно добавить столовую ложку соды. Выпив воду, постарайтесь вызвать рвоту. Для этого нужно надавить на корень языка.

Промыв желудок, примите любой сорбент. Белый или черный уголь, сорбекс, энтеросгель. Они способны связывать токсины и уменьшать их воздействие на организм. Сколько таблеток нужно выпить — смотрите в инструкции к таблеткам. Для классического активированного угля схема такая: 1 таблетка на 10 кг веса. Для современных сорбентов дозировка меньше, поэтому и принимать их удобней.

Обязательно пейте много воды, желательно подсоленной. Можете воспользоваться специальными порошками, которые можно купить в аптеке. В их составе минеральные соли и глюкоза. Эти средства позволяют справиться с негативными последствиями обезвоживания.

Если вы накануне ели рыбу или консервы — обязательно обратитесь за медицинской помощью. В некоторых случаях слабость и тошнота — это признаки ботулизма. Это смертельно опасное заболевание, которое нельзя лечить в домашних условиях. Также обращайтесь за срочной медицинской помощью, если симптомы отравления появились после употребления грибов.

Что можно есть после отравления

Первый день желательно поголодать. Да и вряд ли у вас будет аппетит. Пейте много воды и продолжайте принимать сорбенты. На второй или третий день можно немного поесть. Еда должна быть легкой и нежирной. Отлично подойдет овсянка, рис, легкий нежирный суп, отварные овощи. Не используйте заправку из масла или специи. Также воздержитесь от молока.

Чтобы избежать пищевого отравления, не покупайте еду в непроверенных местах, не ешьте продукты с истекшим сроком годности и не употребляйте воду из-под крана. Также будьте осторожны с консервами и вяленой рыбой — на жаре они легко портятся и вы можете подхватить ботулизм.

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