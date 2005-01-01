Особенности применения витаминных комплексов Orthomol

При дефиците микронутриентов, организму поможет Orthomol. Современные витаминные комплексы ортомол разработаны для предотвращения нежелательных проявлений, снижающих скорость метаболизма и защитные функции, а также ухудшающих внешний вид.

Воздействие витаминных комплексов на организм

Правильно подобранный витаминный комплекс поможет удовлетворить потребности организма, возникающие из-за недостатка микронутриентов при несбалансированном питании. Являясь важными компонентами протекающих в организме химических реакций, они напрямую влияют на:

эффективность обменных процессов;

работу внутренних органов и систем организма;

скорость метаболизма;

состояние иммунитета;

работу мозга.

Под влиянием витаминов и минералов улучшается общий тонус, настроение, физическая активность. Принимая участие во всех химических реакциях, препараты Orthomol восполняют запас жизненных сил, наполняют энергией.

Необходимость разнообразия

Витаминные комплексы Orthomol выпускаются в широком ассортименте, с большим количеством номенклатурных групп. Обусловлено такое разнообразие спецификой препарата. Набор компонентов составляется для наиболее распространенных полигиповитаминозных состояний человека.

Состав каждого комплекса разрабатывается в соответствии с потребностями человека в разные периоды жизни. Препараты изготавливаются для всех возрастных групп, профилактики заболеваний, поддержки работы организма в особых условиях – при диете, во время беременности, лактации, усиленных занятий спортом и др.

Когда принимают витамины

Наиболее подходящим временем для принятия витаминного комплекса являются утренние часы. Некоторые компоненты могут вызвать дискомфорт в области желудка или тошноту. Учитывая этот фактор, рекомендуется использовать витаминные препараты во время приема пищи. Суточную дозу лучше разделить пополам и принимать с интервалом 5-6 часов.

Принимая средство необходимо следить, чтобы вместе с ним в организм попало небольшое количество жирной пищи. Это необходимое условие для лучшего усваивания жирорастворимых витаминов.

Преимущество комплексных препаратов

Основным фактором, указывающим на преимущество такого формата препаратов, является точный сбалансированный состав. Он покрывает практически все потребности организма. Правильно подобрав препарат для профилактики дефицита, можно добиться гармоничного функционирования всех процессов и органов. Кроме того, такое поступление витаминов и минералов является более физиологичным относительно приема монопрепаратов.

Эффективность использования комплексных средств подтверждена не только при профилактике, но и при лечении ряда заболеваний. Особенно важны подобные витаминные препараты для поддержания метаболизма у вегетарианцев, т.к. они не получают из своего рациона некоторые жизненно важные компоненты. Покрывая возникающие дефициты, витамины улучшают настроение, самочувствие, наполняют энергией. Качественный продукт orthomol.family помогает восстановить здоровье, наладить работу всех органов и повысить качество жизни.