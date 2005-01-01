Що нам дали бурхливі десяті роки: тріумф соцмереж і крах ієрархії

Настав новий, 2020 й. А адже скоро і нове десятиліття, двадцяті роки, інша епоха.

Давайте ж попрощаємося з десятими, обернувшись на те, що вони нам принесли.

Нульові стали перепочинком після дев'яностих

Часто доводиться чути і сперечатися про те, як співвідносяться з нинішнім часом 90-і роки або, навпаки, як виглядає на тлі сучасності Радянський Союз.

Але майже ніхто ще не порівнював нульові і десяті роки - хоча нинішнє десятиліття вже наближається до фіналу і можна дещо узагальнити.

Атмосфера цих двох часів, звичайно, різна.

Нульові були епохою отакого щасливого сну, часом, коли останні 15 років ХХ століття, такі трагічні для Радянської імперії, нарешті закінчилися і настало прекрасне, втомлене, тихе. Коли здалося, що все погане вже позаду, і ми тепер хоч і невеликими кроками, але рухаємося до кращого, і навіть не стільки до "найкращого" з якоїсь утопії або мрії (в нульові було прийнято іронізувати над мрійниками), скільки до ситого і в самому простому і повсякденному сенсі західного.

І навіть страшні новинні громи і блискавки, періодично розбурхують інформаційний простір, не могли перебити це відчуття: країна відпочиває. Тут все добре.

Надія на зліт, Майдан і війна

Десяті роки виявилися більш важкими.

Вони залишаться в пам'яті як нервовий, тривожний час, заповнений очікуванням конфліктів, протестів, якихось змін, і здебільшого зовсім хороших. Сон скінчився, Постісторична пауза минула - та якщо одна частина суспільства стала готуватися до того, щоб знести все навколо, то інша - обороняти те, що вона встигла вибудувати і зібрати.

Починалося все зовсім непогано. Євро-2012, відремонтовані і помиті міста, нові дороги, "Донбас Арена" - захоплювався весь світ, перші тисячі іноземних туристів. Здавалося, ось воно, ми на порозі мирного і справжнього благополуччя.

Люди немов би відволікалися на деякий час, щоб порадіти, а потім поверталися до тривоги. Не дарма. Райдужні очікування не виправдалися. Спочатку був Майдан, а потім війна, кінця якої поки не видно. Незважаючи на перші боязкі надії (обмін полоненими, зустріч в "нормандському форматі", відносне затишшя на фронті).

Руйнування порядку

І все-таки, атмосфера часу - це справа важлива, але не головна. А головною відмінністю десятих від нульових стала рарозподіленість.

Розподіленість - це крах ієрархії. Руйнування порядку. На зміну їм в десяті роки прийшов творчий хаос.

Тепер будь-яка дівчина - сама собі гламурний журнал

Найкращий приклад - індустрія гламуру і краса.

Раніше як було? У двох-трьох знаменитих жіночих журналах за великі гроші кращі візажисти і фотографи робили з жінок красунь, а хто не був допущений до цього процесу, той спостерігав за ним здалеку з сумішшю захоплення і заздрості.

Тепер не так. Тепер у величезній кількості Інстаграмів - з нинішнім рівнем мобільної фотографії, а ще фотошопу, а ще косметики - кожна дівчина сама собі жіночий журнал. І гламур більше не підкоряється строгому порядку, він відтепер всюди.

Так і з багатьма іншими прикметами часу.

Екстрім-таксі

Був таксист в таксопарку разом з живим диспетчером. Став мобільний додаток, автоматично тасуючий божевільну кількість не завжди адекватних людей за кермом.

Був телевізор - став телеграм

Була інформація, витрати по чітко визначеному колу: агентства-телевізор - газети.

А тепер плутанина з анонімних телеграм-каналів, перебивають і спростовують один одного кожну секунду.

Війна - без дивізій

Була війна, яка пов’язана з використанням регулярної армії: генерал віддав наказ - і дивізія рушила.

А тепер війну можуть вести найманці, кондотьєри, самі незвичайні люди, чия офіційна приналежність ніким не підтверджується - думайте що хочете.

Замість офісу - Гугл. гаманець

Була жорстка прив'язка: робота - це офіс з дев'яти до шести.

А тепер тільки відкриєш соцмережі, як уже рябить в очах від сучасних коробейників, від всіляких торговців своїми лекціями, книжками, послугами, і замість бухгалтерії і відділу кадрів у них: "а ось мій Гугл. Гаманець".

Відомих - натовп

Був знаменитий телеведучий на тв-каналі, а тепер ціла юрба телеведучих в YouTube, і деякі з них популярні як сам телевізор.

Інтернет - скрізь

Був інтернет в комп'ютері - великому, незручному, в ящику на столі, а тепер інтернет де? Він скрізь!

Історія у кожного своя

І навіть жертви, навіть колективні звинувачення, адресовані цими жертвами комусь, розподілилися: раніше була унікальна історія Другої світової війни, а тепер кожна держава, конфесія, національна група претендують на те, що це вони постраждали найбільше, що жертви - саме вони .