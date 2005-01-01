Як українські переселенці на Далекому Сході свою республіку створювали

На землях, які називалися в ті роки "Зелена Україна" і "Нова Україна", організували Далекосхідну крайову Раду, відкривали національні школи, видавали книги і газети рідною мовою.

Напевно, щось в країні не так, якщо люди їдуть. Сотнями тисяч, невідомо куди, в пошуках кращої долі ... Сьогодні в Польщу, Чехію, Португалію. Півтора століття тому - на Далекий Схід. Кидали все і відправлялися в невідомість. Півтора місяці шляху, і на дряхленькому пароплаві з сонячної Одеси цілі громади потрапляли в колючий і холодний Владивосток. А далі ... Благодатні чорноземні, але дикі простори, де треба було створити нові поселення ... Близько мільйона українців обрали для себе цей шлях. Більше, ніж сьогодні населення в Дніпрі. Вони змогли, вкоренилися, устоялися. І ледь не створили в своєму новому світі державну автономію.

Казка вимагала жертв

Колись, ще за часів кріпосного права, серед селянства з покоління в покоління передавалася красива легенда, що десь там, за сибірськими горами, є нічийні величезні родючі території, які не контролюються царськими прикажчиками і військовими. Справжній райський куточок, і ім'я йому Зелений Клин.

Дивно, але казка виявилася реальністю. В середині XIX століття Російська імперія анексувала у Цінської імперії Примор'я і північний берег Амура. Ці землі були практично не заселені, а Владивосток в ті роки був скромною транзитною базою для військового флоту. З цими територіями (для порівняння: Зелений Клин по площі більше 1 мільйона квадратних кілометрів, площа сучасної України близько 600 кв. км) потрібно було щось робити, і влада запустила програму масового переселення селян на Далекий Схід. Уже в 1883 році перші два пароплава, що вийшли з Одеси, доставили на ці землі півтори тисячі переселенців. Близько сотні померли в дорозі від різних інфекційних захворювань - дорога до казки неможлива без жертв. Більшість трудових мігрантів були з Чернігівської губернії. Втім, змінити місце життя на однакових умовах пропонувалося всім селянам імперії. Ось тільки переважна більшість серед переїхавших були українцями.

"Господар" краю генерал Хорват сам народився в Кременчуці.

"Нова Україна" "оточила" Владивосток

Цьому є пояснення. По-перше, до будівництва Транссибірської залізничної магістралі шлях морем з Одеси до Владивостока був єдиним маршрутом на "нову землю". Природно, що українським переселенцям дістатися до Одеси було куди простіше, ніж, припустимо, воронезьким. По-друге, нашим селянам було набагато легше "порвати з минулим", адже в українських губерніях не існувало общинного землеволодіння. Продав свій наділ - і ти вільний. Перспектива стати колоністом для багатьох здавалася привабливою. На Далекому Сході виділявся 100-Десятинний наділ землі (приблизно 110 гектар), в той час як на "великій землі" розмір ділянки рідко перевищував 5-7 десятин. Ось і потягнулися ... Перший "чернігівський десант" облаштував на новому місці дев'ять сіл. Зрозуміло, що в них зберігалися "домашні" традиції, а розмовною мовою була українська. Як зовні, так і за внутрішньою будовою ці поселення нічим не відрізнялися, припустимо, від поселень в Полтавській губернії. Демографічна ситуація на стику століть в регіоні виглядала так: центр Владивосток - багатонаціональне місто, взятий в кільце українськими селами, названими здебільшого на честь тих місць, звідки перебралися його засновники. Чугуєвка, Київка, Чернігівка, Козаче, Попасна ...

Статистика першого десятиліття масового переселення вражає. Майже 90 відсотків українців Чернігівської, Полтавської, Харківської губерній поповнили число жителів Далекого Сходу і стали визначальним компонентом в етнічній карті регіону.

Роль генерала і перші національні організації

На початку XX століття українська діаспора на Далекому Сході стала набувати форму оформленої національної спільності. Велику роль в цьому зіграв тодішній "господар" цих земель, генерал-лейтенант і керуючий Китайсько-Східною залізницею Дмитро Леонідович Хорват. У минулому у нього - родинні зв'язки з Михайлом Кутузовим, в майбутньому - спроба проголосити себе "Верховним правителем Росії". А тоді, на стику століть, від його рішень залежало життя регіону. Хорват благоволив до українців і довіряв їм, оточуючи себе помічниками з "малоросійською говіркою" і всіляко заохочуючи всілякі етнічні свята та заходи. Сам він був родом з Кременчука, навчався в Миколаєві і відчував себе серед своїх земляків гармонійно. Класичний справжній пан, великий і статний. До 1917 року діяльність української діаспори обмежувалася здебільшого культурними заходами, масштабними на ті часи. "Шевченківські зустрічі", національні свята з гуляннями і танцями. Краєзнавці відзначають - у Владивостоці відзначали 100-річчя Тараса Шевченка, тоді як в Києві подібні торжества офіційно заборонили.

Сумніви Скоропадського і фактор армії

Імперію стало розривати на частини відразу після Лютневої революції і зречення Миколи II. Навесні 1917 року величезна держава з налагодженою, хоч і скриплячою системою управління почала давати збій. Як результат - поява невеликих напівфеодальних державних утворень на всій його території. Український Далекий Схід мав або сформуватися в окрему країну, або розчинитися в бурі подій.

Перші дії українців здавалися майже тріумфальними. У 1917-1919 роках пройшло три з'їзди етнічних українців. Владивосток майже змирився з тим, що на вулицях стали говорити не російською мовою.

3-й український з'їзд, який пройшов вже в Хабаровську (7 травня 1918 року), проголосив Українську Далекосхідну Республіку (УДР). Тут навіть обрали Український Далекосхідний секретаріат. По суті, це був уряд нової держави.

Здавалося, все було дуже серйозно і демократично. Існували громадські "громади", що гарантують місцеву цивільну владу. Видавалися газети, працювали театри, та й з політичною активністю проблем не було. Партій існувало кілька, але основних, які вели боротьбу за реальну владу, було дві - Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП) і Українська партія соціалістів-революціонерів.

Дійшла справа і до спроби отримати міжнародну підтримку. Тимчасовий уряд навіть визнав легітимність УДР і готовий був з нею співпрацювати. Була послана делегація і в Київ, до гетьмана Скоропадського. Той здивувався, знизав плечима і пообіцяв підтримку, коли впорається зі своїми проблемами. Чи не впорався. А іншим новій владі в Києві вже взагалі було не до Далекого Сходу.

Ключовим моментом стало те, що вони не змогли створити свої збройні сили. Ще в 1917 році Тимчасовий уряд дозволив створити при гарнізоні Владивостока 8 так званих українських рот. Далі цього справа не пішла. Заклик записуватися добровольцями селяни проігнорували, а нечисленних загонів активістів не вистачило, щоб хоч якось протистояти арміям більшовиків і Колчака.

За часів СРСР українська общинність десь штучно, десь сама по собі була розмита і асимільована. Залишилися хіба що кілька "чернігівсько-полтавських" слів в місцевому сленгу та назви деяких сіл, обійдених місцевою "декомунізацією".

До речі

Зелений Клин - не єдина територія, де домінували етнічні українці. На Кубані існував Малиновий Клин, в Нижньому Поволжі - Жовтий Клин, а в Північному Казахстані був Сірий Клин.