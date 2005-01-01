Helicobacter pylori: діагностика та лікування

Ця бактерія живе в організмі половини жителів планети, але лише у небагатьох звертає на себе увагу. Зазвичай вона мирно сусідить з господарем з самого дитинства, коли найчастіше і відбувається зараження. На неї не впливає кислотне середовище в шлунку, в якій гинуть багато бактерій і віруси. Закріпившись у слизовій, хелікобактер пілорі може вичікувати десятиліття.

Заразитися нею не складно - бактерія передається через слину, слиз при прямому контакті. Може передаватися при використанні одного посуду, або при недотриманні гігієни, можна заразитися і через їжу або воду. На повітрі швидко гине, також знищується при митті рук, посуду.

"Хелік" в назві бактерії описує її вид - спіралевидна, а "пілорі" говорить про її улюблене місце проживання - в пілоричному відділі шлунка.

Ця спіралевидна бактерія може тихо себе вести до пори до часу, а потім стати причиною виникнення виразки, гастриту, дуоденіту і навіть раку шлунка. Під удар також потрапляє дванадцятипала кишка. Швидше за все, якщо пацієнт звернеться до лікарні з підозрою на одне з цих захворювань, його тут же відправлять здавати аналіз на наявність в організмі цієї бактерії. Саме вона найчастіше винна в перерахованих захворюваннях, в тому числі, в гастриті і виразці, а не стрес, кава натщесерце і бутерброди в перебігу дня.

В результаті життєдіяльності хелікобактер пілорі в шлунку підвищується кислотність, далі роз'їдається слизова шлунка або дванадцятипалої кишки, починається запалення або виразка.

Найбільше шансів заразитися цією бактерією у жителів країн, що розвиваються, які знаходяться в обмежених житлових умов, живуть великими сім'ями в невеликих приміщеннях, не забезпечені достатньою кількість води, а також часто контактують із зараженими.

Симптоми хелікобактеріоза

Болі в шлунку, які з'являються або, навпаки, зникають після прийому їжі

Тяжкість в шлунку

Печіння, печія

Неприйняття м'ясної їжі

Відрижка

Здуття

Нудота блювота

Втрата апетиту і маси тіла

Особливо небезпечні симптоми хелікобактеріоза

Блювота чорного кольору

Кал темного кольору з домішкою крові

Труднощі з ковтанням

Сильна і тривала біль в животі

Анемія

Діагностика

При наявності симптомів поставити діагноз лікар зможе після аналізу калу, який займає один день, і аналізу крові на наявність антитіл до цієї бактерії - його результати зазвичай готові на третій чи п'ятий день після здачі. Також для діагностики інфекції використовують дихальний тест.

Лікування

Якщо при обстеженні виявлять хелікобактер, лікар, швидше за все, призначить комбінацію антибіотиків і препаратів, що впливають на кислотність шлунка. Основне завдання - знищити бактерію в шлунку, після чого вже усунути наслідки, такі як виразка або гастрит. Ліки повинен призначити лікар.

- лікують не хелікобактер, лікують конкретну хворобу, яка пов'язана з присутністю в організмі бактерії, - пояснює доктор Комаровський. - Хелікобактер має пряме відношення до гастритів, до виразки шлунка, певних проблем з дванадцятипалою кишкою. Якщо ці проблеми виникають, і при обстеженні виявляється хелікобактер, проводиться курс лікування. Є спеціальні препарати, рекомендовані для дорослих, є для дітей, є конкретні схеми, що включають певні антибіотики.

- Також додатково слід дотримуватися спеціальної дієти, - продовжує Комаровський. - Під час лікування рекомендуються часті прийоми їжі маленькими порціями. Важливо не допускати переїдання. Виключити жирне, копчене, гостре, газовану воду, гриби, консерви, кислі фрукти і ягоди, алкоголь, відмовитися від сигарет і попросити домашніх не курити у вашій присутності. Їжу можна їсти теплу, гаряча або холодна - під забороною. Найкраще подрібнювати їжу перед прийомом.

Дозволені нежирні молочні продукти, крім твердого сиру, каші, супи, компоти і кисіль, страви на пару, яйця, підсушений хліб. Також рекомендується випивати близько двох літрів води без газу.

З народних засобів рекомендується збільшити споживання брокколі і часнику, так як в них містяться речовини, які допомагають організму протистояти бактерії. Правда, їх в них занадто мало, щоб оголошена боротьба з хелікобактером пілорі відразу почала приносити плоди. Наприклад, для цього потрібно щодня з'їдати близько півтора кілограмів брокколі.

Профілактика

Уникнути зараження можна, дотримуючись звичайних гігієнічних процедур. Перед їжею потрібно не забувати мити руки, не користуватися загальним посудом, особливо якщо вона не мита, загальними засобами гігієни, уникайте поцілунків при зустрічі з не найближчими людьми. Якщо не дотримуватися цих простих правил, можна не тільки обзавестися таким небезпечним для здоров'я мікроорганізмом, а й, вилікувавшись, заразитися повторно.

Не забувайте дезінфікувати руки після відвідування магазинів, будь-яких закладів, де ви до чого-небудь торкалися, після поїздки в громадському транспорті. Заведіть звичку завжди носити з собою антибактеріальний гель або спрей. Тоді, можливо, зіткнутися з хелікобактер пілорі вам не доведеться зовсім.

Також, як і при профілактиці будь-яких інших захворювань шлунково-кишкового тракту, важливо дотримуватися правильного харчування.