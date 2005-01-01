В супермаркетах вигідніше "ходити наліво"

Прийоми магазинів, які змушують покупців витрачати більше.

На які хитрощі (крім підвищення цін, природно) йдуть супермаркети, щоб витрусити побільше з наших гаманців?

Акція з перевірки зору

Неуважність покупців - прибуток магазину. Ось, наприклад, відома акція "1 + 1". Припустимо, такий цінник висить поруч із засобом для миття посуду. Наївний клієнт думає, що йому дістанеться два засоби за ціною одного. А на касі пробивають обидві ємності по однаковій вартості. Виявляється, друга одиничка ставилася до примотаної скотчем копійчаної гукиі для посуду.

Інший виверт: коли крупно на ціннику вказана вартість, що діє тільки за умови покупки декількох товарів. А внизу дрібним шрифтом написана ціна за одну позицію.

Буває, йде акція по прального порошку, але тільки по одному з видів, наприклад, для кольорової білизни. Разом з цим товаром в тій же палеті викладають такий же порошок, на який знижок немає, - припустимо, для ручного прання. Покупець може, чи не вчитуючись в цінник, де артикул написаний дрібним шрифтом, взяти саме його.

Розкласти по поличках

Поставити товар, який потрібно продати, на рівні очей - відомий маркетинговий прийом. Ще магазини використовують "ефект Златовласки". За назвою англійської казки - аналога "Трьох ведмедів". Там героїня, потрапивши до ведмедиків в будинок, вибирає не дуже гарячу і не дуже холодну кашу, а ліжко - не дуже велике, але і не дуже маленьке. Щось середнє, в загальному.

Так само і покупець. Якщо він бачить товар дорогий, дешевий і середньої цінової категорії, то скоріше купить середній. Тому товари на полицях розставлені так, щоб цієї золотою серединою виявлялася продукція, від якої треба скоріше позбутися.

Буває, серед однієї категорії продуктів зустрічаються товари зовсім іншої якості.

У м'ясних відділах може продаватися ковбаса "нетрадиційної орієнтації", яка зроблена не у відповідності з традиціями, не з м'яса, а, наприклад, з курки або ліверу. Але вона лежить в загальному ковбасному лотку, а її склад написаний дрібним шрифтом.

Маніпуляції з цінниками

Саме побите - коли на них вказується одна вартість, а на касі пробивається інша. Якщо в'їдливий покупець виявить обман, то найчастіше почує, що цінники не встигли поміняти вчасно і зараз товар коштує вже інакше. Згідно із законом продукцію зобов'язані продати за ціною, яка вказана в торговому залі, тому можна сміливо вимагати перерахунку. І багато клієнтів почали цим правом користуватися.

Тоді в магазинах придумали ставити кілька різних цінників на один і той же товар. Особливо легко такі операції провертати на холодильниках: спробуй розбери, які прейскуранти до якого товару відносяться. Каси, звичайно, пробивають за тією ціною, що вище.

Ще з поширених, але вже звичних способів махлежа - великим шрифтом пишуть вартість, яка діє тільки при пред'явленні дисконтної карти. Ось тут спробуй домогтися правди. Особливо тепер.

Гроші на касу

Ще приклад прийомів - так звані товари на касі. Здебільшого це непотрібні речі, розраховані на ефект спонтанної покупки. Ось стоїть покупець на касі, чекає своєї черги. Бачить речі в красивих обгортках і думає, чому б їх не взяти. Хоча в іншій ситуації він навряд чи б їх придбав.

Відділи переїжджають не просто так

Завдання продавця - затримати покупця в магазині. Так підвищуються шанси на те, що він купить більше.

- Я завжди запам'ятовую, де лежить потрібний мені товар, і в магазині відразу прямую туди. Але часто виявляється, що він уже змінив своє місце. Значить, в супермаркеті знову поміняли маршрутизацію. Покупцям це незручно, а магазину вигідно. Адже якщо люди постійно ходять по одному і тому ж маршруту, то вони вже нічого не бачать навколо. А якщо дорога змінюється, то починаєш мимоволі дивитися на інші продукти і купувати якісь з них, - зауважує наш експерт.

Маркетологи розповідають про правило золотого трикутника, якого дотримуються магазини при побудові своєї логістики. У торговому залі є три головні точки: вхід, вітрина, каса. Відстань між ними має бути якомога більшою. Найбільш ходові товари (хліб, молоко, вода) зазвичай знаходяться в глибині торгового залу саме тому. Поки доберешся до них, обійдеш весь магазин.

Ще один закон супермаркетів - "правило правої руки". Зазвичай люди обходять магазин проти годинникової стрілки, а значить, частіше дивляться на праву сторону. Тут-то і ставлять товари, які потрібно швидше реалізувати: тобто найдорожчі або з строком придатності, який закінчується. Відповідно зліва будуть вигідніші покупцеві товари - про це варто подумати, катаючись з візком по супермаркету.

Як не переплатити

Від 20 до 50% покупок звичайного покупця - це непотрібні товари. Як позбутися шкідливої звички?

Найкращим способом не купувати зайве є вивчення складу продуктів. Почитаєш його - і якось вже брати не хочеться. Знання зразкового рівня цін теж хороший спосіб не кидати в візок все підряд.

Крім того, краще ходити за покупками, коли в супермаркетах мало народу. Зазвичай це понеділок і вівторок. По-перше, так комфортніше (і безпечніше). Ну і, помічено, що в порожньому торговому залі люди купують менше.

Але саме вірний засіб проти всіх маркетологів називається "мало грошей"! Коли фінансів недостатньо, то купиш тільки те, що дійсно потрібно. А щоб грошей вистачило на необхідні витрати, можна привчити себе жити на певну суму в день.