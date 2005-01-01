Метеорологи зафіксували небачені в історії блискавки

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) оголосила про фіксацію нових рекордів по протяжності і тривалості блискавок.

31 жовтня 2018 року блискавка над Південною Бразилією простяглася в горизонтальному напрямку на 709 ± 8 кілометрів. Між іншим, це більше відстані між Москвою і Санкт-Петербургом.

Попередній рекорд становив 321 кілометр і був зафіксований 20 червня 2007 року в США. Тим самим рекордна довжина блискавки збільшилася більш ніж удвічі.

Оновився і рекорд тривалості. 4 березня 2019 роки над Північною Аргентиною спалахнула блискавка, що не згасала протягом 16,73 секунди. До цього найтривалішим вважався розряд, який проіснував 7,74 секунди. Цей рекорд був зафіксований 30 серпня 2012 року на півдні Франції.

Нові дані про рекордні блискавки були отримані завдяки супутникам, запущеними країнами Європи, США і Китаєм.

"Цілком ймовірно, що існують ще більш екстремальні явища, і ми зможемо спостерігати їх у міру вдосконалення технології виявлення блискавок", - зазначає Ренделл Червене (Randall Cerveny) з ВМО.

На карті показаний регіон, над яким розтяглася найдовша блискавка в історії спостережень.

Нагадаємо, що 28 червня відзначається Міжнародний день захисту від блискавки.

Це грізне природне явище продовжує забирати людські життя. Люди гинуть не тільки безпосередньо від електричних розрядів, але і від викликаних ними пожеж.

Так, викликана блискавкою пожежа на нафтосховищі в Єгипті в 1994 році коштував життя 469 людям (!). А в 1975 році в Зімбабве блискавка влучила в хатину, убивши 21 людини.

Проте під час грози безпечніше перебувати всередині будівлі, ніж на відкритому повітрі. ООН рекомендує користуватися правилом "30-30": якщо між спалахом блискавки і ударом грому пройшло менше 30 секунд (це означає, що розряд стався поблизу), то виходити з дому можна тільки через 30 хвилин після останньої такого спалаху.

Подальше вивчення блискавок допоможе не тільки проникнути в таємниці природи, але і зробити людство більш захищеним перед стихією.