Многофункциональные станки по дереву

Несмотря на внедрение в строительно-отделочной сфере новых искусственных материалов с прекрасными характеристиками пластичности, прочности и долговечности, использование изготовленных из дерева деталей или элементов конструкций по-прежнему остается достаточно высоким. Объяснений данному фактору существует сразу несколько:

Доступная стоимость так называемых строительных пиломатериалов.

Возможность изготовления необходимых деталей с минимальными производственными затратами.

Простота и точность подгонки заготовки под заданные (необходимые) размерные параметры.

Упростить технологию изготовления и сократить время, затраченное на выполнение перечисленных процедур, вполне возможно с использованием специального оборудования. Например, современная циркулярная пила не займет много места и легко разместиться в небольшом подсобном помещении жилищной или дачной управляющей компании. Зато время одного пила с ее помощью (даже сырого бруса) займет считанные секунды.

Комбинированный деревообрабатывающий станок

Изготовление определенных элементов или деталей из такого классического материала, как дерево, не ограничивается одним лишь поперечным или продольным распилом заготовки (доска, брус) по заданным размерным параметрам (длина, ширина). Поэтому имеющаяся в наличии подсобного хозяйства, производственного участка циркулярная пила – не всегда справляется с поставленными задачами:

Изготовление пазов и чистовая обработка профиля.

Сверление глухих и сквозных отверстий различного диаметра.

Выполнение цилиндрических пазов.

Проведение фугования и рейсмусования.

Покупка под каждую из перечисленных операций отдельного станка – необходимость создания столярного цеха с выделением соответствующих площадей. Обращение в компанию, предоставляющую данные услуги деревообработки – дорого и не практично. Но, выход из данной тупиковой ситуации все-таки существует. Многофункциональный комбинированный станок, приобретенный на сайте king.ua , способен заменить собой целый парк столярного оборудования. Они выполняются производителями в самых различных форматах:

По мощности - для обработки крупных или небольших заготовок.

По габаритам – стационарные и даже настольные варианты.

По наличию дополнительных опций – защита от перегрева, прижимные устройства для надежной фиксации заготовки, патрубок для подключения пылеотсасывающего устройства.

Функционал данного вида оборудования не относится к категории сложных. Рабочий, имеющий разряд и допуск для обслуживания любого деревообрабатывающего станка, легко освоит его буквально в считанные часы.

Получить более полную информацию о видах и технических характеристиках комбинированных деревообрабатывающих станков, можно с помощью официального сайта компании, осуществляющей поставку данного вида оборудования непосредственно с предприятий известных производителей. Представленные в онлайн каталоге ресурса модели соответствуют заявленным параметрам по производительности и имеют все необходимые гарантии качества.