Більшість українців вважають, що мати профосвіту - престижно

А ось 40% дотримуються протилежної думки.

У МОН розповіли, що 55% українців вважають, що мати профосвіту престижно і поки країні не вистачає кваліфікованих робітників. У той же час 66% учнів "Профтех" відзначають, що їм подобається навчання. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Петро Коржевський під час презентації результатів двох загальнонаціональних досліджень профосвіти.

- У системі профосвіти довгий час не було досліджень на всеукраїнському рівні, які б в цифрах показали реальний стан речей і потреби. Ми постійно працюємо з освітніми управлінцями і чуємо їх думку, але важливо розуміти позицію учнів і людей, які працюють поза системою освіти. Результати будуть корисними при плануванні подальших кроків реформи, яку МОН поки впроваджує разом з партнерами і програмою "EU4Skills". Це також допоможе відстоювати інтереси Профтех, - сказав він 18 червня.

Перше дослідження, представлене заступником голови МОН, стосується ставлення українців до профосвіти, їх обізнаності про реформу.

- Воно показало, що 56% респондентів вважають, що профосвіта престижним, тоді як 40% - не престижною чи скоріше не престижною. Важливо, що позитивне сприйняття "Профтех" простежується в старшій віковій групі, тоді як молодь вважає таку освіту менш престижною, - пояснив Коржевський.

Онлайн-дослідження серед учнів установ профосвіти мало виявити їх задоволеність якістю та умовами навчання. Майже всі опитані відзначили, що їм подобається або скоріше подобається вчитися в "Профтех" (87%) А матеріал, який там викладають, на їхню думку, є сучасним (70%, та / скоріше так).

У жовтні минулого року, на першому брифінгу екс-міністр освіти Анна Новосад поділилася планами зосередитися на популяризації професійної освіти. За її словами, це можна реалізувати, якщо її зробити престижною. Займатися профосвітою доручили Петру Коржівському.

- Не секрет, що в суспільстві є думка, що професійна освіта - це ПТУ, в якому навчаються діти з низьким рівнем академічних знань, вчаться на непрестижні, не модні професії, - говорив він раніше. - Перед нами завдання - створити сучасну привабливу систему професійної освіти.

Законопроект "Про професійну освіту" подали 6 червня 2019 року. Згідно з ним, з 2020 року українські коледжі та технікуми почнуть давати професійну передвищу освіту: готуватимуть професійних молодших бакалаврів і більше не будуть набирати абітурієнтів на молодшого спеціаліста. Президент Володимир Зеленський підписав цей закон в липні.