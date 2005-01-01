Чем хороши кофеварки для дома

Настоящие любители вкусного, ароматного кофе, рано или поздно придут к пониманию необходимости приобретения кофеварки для домашнего применения. Напиток, приготовленный с помощью такого аппарата, ни в какое сравнение не идет с растворимым кофе. А по практичности и удобству использования электрическая машина значительно превосходит еще один достаточно популярный способ сварить кофе при помощи турки.

Качественная, современная домашняя кофеварка, такая, например, как GAGGIA NEW CLASSIC CHERRY RED, позволит готовить вкусный и ароматный напиток легко и быстро. Все, что необходимо сделать, прежде чем приступать к выбору определенной модели – расставить приоритеты. Что для вас важнее:

Возможность приготовить напиток по традиционному рецепту;

Простота эксплуатации бытовой техники;

Экономия времени;

Широкий ассортимент различных напитков (американо, капучино, Латте и пр.).

Основные возможности электрических кофеварок

Чашка утреннего кофе – это приятный и полезный ритуал, позволяющий получить заряд бодрости, энергии и сил для начала трудового дня. Далеко не всегда у нас есть время стоять у плиты и ждать, пока заварной кофе приготовится в турке. А сравнивать качественный напиток, приготовленный по всем правилам профессиональных бариста, с растворимым кофе и вовсе не стоит.

Как показывает практика, лучшее решение – доверить приготовление ароматного напитка автоматической машине, практичной и функциональной. На рынке представлен широкий выбор такой техники, отличающейся по следующим параметрам:

форма и габаритные размеры;

функциональные возможности;

диапазон опций;

цена.

Преимущества использования в домашних условиях аппарата для приготовления кофе

Прежде всего, это экономия времени. Пока «умная машина» готовит напиток, можно продолжать подготовку к рабочему дню (завершить макияж, приготовить бутерброд и т.п.). Качественный современный аппарат (обратите внимание на модель GAGGIA CADORNA STYLE BLACK) позволяет переустанавливать около 10 различных вариантов напитка, а также учитывает индивидуальные предпочтения нескольких пользователей (объем воды, сахара и т.п.).

В зависимости от настроения, наличия времени, а также конкретной ситуации, с помощью кофемашины можно легко приготовить:

ристретто;

эспрессо;

эспрессо лунго;

американо;

капучино.

Если в доме часто бывают гости, современный аппарат для приготовления кофе, такой как GAGGIA BESANA BLACK, позволяет почувствовать себя гостеприимным хозяином и угостить друзей на выбор любым их вариантов популярного напитка.

Правила выбора техники

Чтобы не ошибиться с выбором при покупке кофемашины профессионалы рекомендуют отдавать предпочтение проверенным брендам. Только модели известных производителей обладают необходимым функционалом и позволяют быстро приготавливать тот или иной вид напитка.

После того, как выбор в пользу бренда сделан, необходимо оценить такие параметры, как наличие функций и дополнительных опций (например, капучинатор). Лишнее смело отбрасывайте, так вы сможете сэкономить определенную сумму денежных средств и не тратить их попусту.

Еще один критерий для сравнения: тип машины. Кофемашина позволяет готовить большие объемы напитка, но стоит дороже. Электрическая кофеварка дешевле, но, как правило, имеет ограниченный функционал.

Кофеварки для дома бывают разными:

капельного типа;

рожковые;

капсульные;

комбинированные.

Выбирайте продукцию ведущих брендов, а самое главное – используйте качественные ингредиенты (зерна, воду, молоко) и соблюдайте технологию приготовления. Сделать это несложно и тогда вы сможете в любой момент времени наслаждаться вкусным, ароматным напитком!