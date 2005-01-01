Глава МОН заявила, що поки невідомо чи підуть учні в школу з 1 вересня

Можливо, навчання дистанційно продовжать.

Уряд України поки що не прийняв рішення, чи підуть учні в школу з 1 вересня або залишаться на дистанційному навчанні. Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Вона нагадала, що в країні адаптивний карантин продовжили до 31 липня і МОН зараз готується до проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії для абітурієнтів.

- Як буде розвиватися епідемічна ситуація - важко судити. Безперечно, я за те, щоб діти повернулися до школи, але щоб умови навчання в школі були безпечними, - сказала Мандзій.

При цьому вона додала, що в навчальних закладах "живе спілкування ніхто не відміняв".

- До кінця червня спільно з Міністерством охорони здоров'я готуємо додаткові протоколи, які будуть визначати заходи безпеки в навчальних закладах до повернення дітей з 1 вересня. Я впевнена, що новий навчальний рік для учнів шкіл почнеться з 1 вересня. Для студентів першого курсу - з 17 вересня. Ми передбачили коригуюче навчання в наступному році, щоб кожен учитель зрозумів, як оволоділи матеріал його учні, - додала Мандзій.

Основна сесія ЗНО стартує з 25 червня і закінчується 17 липня. У той же час Міністерство охорони здоров'я підготувало параметри, яким повинна відповідати епідеміологічна ситуація для безпечного проведення тестування.

Для проведення тестування закупили і привезли на місця проведення 3 230 104 медичних масок, 3250 безконтактних термометрів, 11630 комплектів захисту для медиків, 104 382 літра антисептиків і 28 100 літрів дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь. Задіють 11630 медиків і понад 242 тисяч педагогічних працівників.