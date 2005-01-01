Світовий туризм ніколи не повернеться до колишнього рівня

Таку заяву зробив глава Airbnb Inc Брайан Ческі.

Туристична галузь четвертий місяць підраховує збитки і з надією дивиться в майбутнє. Туроператори закликають відпочивати в Україні , готелі надають хороші знижки і вводять нові правила, а авіаперевізники з травня заявляють про свою готовність літати - тільки відкрийте небо!

Словом, туристичний ринок живе надією, проте далеко не всі гравці ринку дивляться в майбутнє із позитивом. Зокрема, засновник і головний виконавчий директор американського сервісу бронювання житла Airbnb Inc заявив: світовий туризм, швидше за все, ніколи до кінця не відновиться після пандемії коронавіруса.

"Я офіційно заявляю, що туризм ніколи не повернеться до того, яким він був до COVID-19, він вже не буде таким, як раніше", - сказав Ческі.

За його словами, в майбутньому туристи будуть триматися ближче до дому, а якщо говорити про найпопулярніші місця для відпочинку, то ними стануть національні парки.

"Думаю, що туризм стане набагато ближче, більш місцевим, - зазначив експерт. - Люди не літають на літаках, вони не перетинають кордони, вони особливо не їздять в місто, вони не їздять у справах".

Зміни, що відбуваються, за словами Ческі ще багато років будуть позначатися на бізнесі і поїздках, пов'язаних з проведенням конференцій. Багато, нарешті, зрозуміють, що їм не потрібно сідати в літак, щоб провести зустріч.