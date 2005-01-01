Заповітне бажання. Що потрібно просити у Бога?

На цю тему розмірковує керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

Що ми зазвичай просимо у Бога? Багатство, здоров'я, вирішення проблем. Так, все це важливо і необхідно. І Сам Бог нам заповів просити. Він, безумовно, знає всі наші потреби, але чекає від нас, як від дітей, щоб ми вголос про них говорили.

Господь і так все дає нам. Головне ж в наших відозвах - щире звернення до Бога, за допомогою прохання ми показуємо, що потребуємо Його.

Насправді для здобуття свободи, щастя, миру, спокою, тиші просити потрібно не про блага земні, а про мудрість і розуміння волі Божої про себе і про інших.

Ми знаємо багато прикладів, коли бідна людина - нещасний і не вільний, але коли людина багата, вона часом теж не вільна через свої турботи, а може і більше не вільна, ніж бідна. Трудно багатому, не тільки грошима, а й талантами, зовнішністю, молодістю, розумом, легкою вдачею, увійти в Царство Небесне, важко не спокуситися про свою значущість, не загордитися про себе, не пишатися мимоволі.

І тільки мудра людина - щаслива і вільна. Мудрий - правильної мудрості. Бути мудрим означає не кидатися в крайнощі, триматися серединного шляху, золотого, благословенної середини.

Бути мудрим значить не шукати ворогів зовні: ні в суспільстві, ні в державі, ні серед інших народів, ні в своїй родині. Розуміючи, що істинним ворогом є лише зло в нашому серці.

Бути мудрим означає бути вдячним за радості і гіркі уроки. У мудрого немає претензій ні до однієї людини. Вся відповідальність за те, що відбувається в його житті лежить тільки на ньому самому.

Знання волі Божої робить мудрим. І саме це повинно стати нашим головним проханням і самим заповітним бажанням.