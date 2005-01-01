Як позбутися від грибка на нігтях: методи лікування

Оніхомікоз є досить частою проблемою і може спричинити серйозні наслідки.

Грибок нігтів (оніхомікоз) - небезпечне захворювання, яке на ранній стадії може протікати з неявній симптоматикою. Спочатку грибком вражається шкіра біля нігтя, а в подальшому грибкова інфекція поширюється на нігтьове ложе, під сам ніготь. У переважній випадку від мікозу нігтів страждають нігті на ногах, хоча зрідка хвороба з'являється і на руках.

Основні ознаки оніхомікозу:

запалюється околоногтевой валик;

змінюється колір нігтя, його форма;

нігтьова пластина потовщується, може розшаровуватися;

на нігтях проступають білясті або жовтуваті плями;

ніготь атрофується і навіть відділяється від нігтьового ложа.

Причини появи грибка

У людей з хорошим імунітетом і здоровими шкірними покрими при дотриманні правил гігієни ризик заразитися грибковими інфекціями невеликий. Мікози різного походження вражають організм через тріщини, натертості, гіпертрофовані ділянки шкіри і нігтів. Розмноження патогенної мікрофлори може спровокувати надмірна пітливість, сухість шкіри і носіння тісного взуття.

Зараження грибком сприяють:

варикоз;

зниження імунітету;

відмороження кінцівок;

носіння гумового взуття і пітливість;

ендокринні та судинні захворювання;

тісний контакт з хворими оніхомікозом;

плоскостопість і вузькість міжпальцевих проміжків.

Стадії грибка

Початковий етап відбувається приховано, не маючи яскравих проявів. Перші ознаки хвороби проявляються у вигляді відсутності блиску нігтьової пластини, утворень незначних тріщин, плям і нерівностей. Іноді присутній свербіж. Якщо згаяти час, почнеться гіпертрофічний етап, який проявляється руйнуванням нігтьової пластини, її чорним кольором, і деформацією, а в подальшому втратою нігтя.

Лікування оніхомікозу

На ранній стадії захворювання призначається, як правило, місцева терапія, яка полягає в застосуванні кремів і мазей з антигрибковим впливом.

В якості зовнішніх засобів від грибка нігтів також використовуються антисептичні розчини. На додаток до ефективних засобів від оніхомікозу нігтів призначаються антигістамінні і десенсибілізуючі препарати, які знімають набряки, запалення і чутливість.

Якщо ніготь повністю вражений грибком і медикаментозне лікування не дає позитивних результатів, пластину піддають хірургічного видалення. Також при тотальній формі оніхомікозу антимікозні препарати призначаються всередину у вигляді таблеток, які діють на організм системно.

Мазь від грибка

Лікування оніхомікозу має призначатися фахівцем, тому, краще не займатися самолікуванням, а звернутися до лікаря.

До зовнішніх протигрибкових засобів відносяться такі препарати, як:

клотримазол;

тербінафін;

міконазол;

ціклопірокс.

Профілактика

Щоб уникнути зараження цим неприємним захворюванням, необхідно дотримуватися елементарних рекомендацій фахівців. Так, профілактика передбачає дезінфекцію підлог, дерев'яних настилів, лавок, тазів, душових, басейнів, а також дезінфекцію знеособленого взуття. Також важливі регулярні огляди банщиків і осіб, що займаються в плавальних басейнах, з метою виявлення хворих епідермофітією і раннього їх лікування. У таких місцях обов'язково необхідне проведення санітарно-освітньої роботи.

Лікарі радять щодня мити ноги на ніч (краще холодною водою з господарським милом), ретельно їх витирати. Не рідше, ніж через день, міняти шкарпетки і панчохи, не користуватися чужим взуттям, а також мати для лазні, душа, басейну власні гумові сандалі або тапочки.

Для загартовування шкіри підошов рекомендується ходіння босоніж по піску, траві в жарку пору року.

Народні засоби від грибка

Оцет. Оскільки оптимальною умовою для розвитку і розмноження грибка на шкірному покриві є слаболужне середовище, потрібно завжди намагатися поміщати його в кисле середовище, яке негативно відбивається на функціонуванні грибкових клітин. Для цих цілей добре підходить винний оцет, який можна використовувати в якості розчину для ванночок.

Сода. Звичайна харчова сода допомагає швидко позбутися від грибка. Порошок соди змішують з чайною ложкою води, щоб отримати кашку, після чого до складу додають кілька крапель свіжого соку лимона. Наносять готову масу на інфіковані ділянки нігтів і залишають на десять хвилин, через відведений проміжок часу паста змивається теплою водою. Стопи добре протирають рушником.

Марганцівка. Увечері потримайте чисті ноги в розчині марганцівки (4-5 кристалів на літр теплої води). Потім покладіть на уражений ніготь шматочок чайного гриба, замотайте целофаном і забинтуйте. Вранці зніміть пов'язку і почистіть ніготь. Зробіть ванночку з марганцівкою.