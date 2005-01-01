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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Як позбутися від грибка на нігтях: методи лікування
Оніхомікоз є досить частою проблемою і може спричинити серйозні наслідки.
Грибок нігтів (оніхомікоз) - небезпечне захворювання, яке на ранній стадії може протікати з неявній симптоматикою. Спочатку грибком вражається шкіра біля нігтя, а в подальшому грибкова інфекція поширюється на нігтьове ложе, під сам ніготь. У переважній випадку від мікозу нігтів страждають нігті на ногах, хоча зрідка хвороба з'являється і на руках.
Основні ознаки оніхомікозу:
Причини появи грибка
У людей з хорошим імунітетом і здоровими шкірними покрими при дотриманні правил гігієни ризик заразитися грибковими інфекціями невеликий. Мікози різного походження вражають організм через тріщини, натертості, гіпертрофовані ділянки шкіри і нігтів. Розмноження патогенної мікрофлори може спровокувати надмірна пітливість, сухість шкіри і носіння тісного взуття.
Зараження грибком сприяють:
Стадії грибка
Початковий етап відбувається приховано, не маючи яскравих проявів. Перші ознаки хвороби проявляються у вигляді відсутності блиску нігтьової пластини, утворень незначних тріщин, плям і нерівностей. Іноді присутній свербіж. Якщо згаяти час, почнеться гіпертрофічний етап, який проявляється руйнуванням нігтьової пластини, її чорним кольором, і деформацією, а в подальшому втратою нігтя.
Лікування оніхомікозу
На ранній стадії захворювання призначається, як правило, місцева терапія, яка полягає в застосуванні кремів і мазей з антигрибковим впливом.
В якості зовнішніх засобів від грибка нігтів також використовуються антисептичні розчини. На додаток до ефективних засобів від оніхомікозу нігтів призначаються антигістамінні і десенсибілізуючі препарати, які знімають набряки, запалення і чутливість.
Якщо ніготь повністю вражений грибком і медикаментозне лікування не дає позитивних результатів, пластину піддають хірургічного видалення. Також при тотальній формі оніхомікозу антимікозні препарати призначаються всередину у вигляді таблеток, які діють на організм системно.
Мазь від грибка
Лікування оніхомікозу має призначатися фахівцем, тому, краще не займатися самолікуванням, а звернутися до лікаря.
До зовнішніх протигрибкових засобів відносяться такі препарати, як:
Профілактика
Щоб уникнути зараження цим неприємним захворюванням, необхідно дотримуватися елементарних рекомендацій фахівців. Так, профілактика передбачає дезінфекцію підлог, дерев'яних настилів, лавок, тазів, душових, басейнів, а також дезінфекцію знеособленого взуття. Також важливі регулярні огляди банщиків і осіб, що займаються в плавальних басейнах, з метою виявлення хворих епідермофітією і раннього їх лікування. У таких місцях обов'язково необхідне проведення санітарно-освітньої роботи.
Лікарі радять щодня мити ноги на ніч (краще холодною водою з господарським милом), ретельно їх витирати. Не рідше, ніж через день, міняти шкарпетки і панчохи, не користуватися чужим взуттям, а також мати для лазні, душа, басейну власні гумові сандалі або тапочки.
Для загартовування шкіри підошов рекомендується ходіння босоніж по піску, траві в жарку пору року.
Народні засоби від грибка
Оцет. Оскільки оптимальною умовою для розвитку і розмноження грибка на шкірному покриві є слаболужне середовище, потрібно завжди намагатися поміщати його в кисле середовище, яке негативно відбивається на функціонуванні грибкових клітин. Для цих цілей добре підходить винний оцет, який можна використовувати в якості розчину для ванночок.
Сода. Звичайна харчова сода допомагає швидко позбутися від грибка. Порошок соди змішують з чайною ложкою води, щоб отримати кашку, після чого до складу додають кілька крапель свіжого соку лимона. Наносять готову масу на інфіковані ділянки нігтів і залишають на десять хвилин, через відведений проміжок часу паста змивається теплою водою. Стопи добре протирають рушником.
Марганцівка. Увечері потримайте чисті ноги в розчині марганцівки (4-5 кристалів на літр теплої води). Потім покладіть на уражений ніготь шматочок чайного гриба, замотайте целофаном і забинтуйте. Вранці зніміть пов'язку і почистіть ніготь. Зробіть ванночку з марганцівкою.
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