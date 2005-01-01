Онлайн кредити без дзвінків

Ситуація, коли гроші потрібні «на вчора», знайома всім. Наприклад, зламався автомобіль або необхідно придбати дорогі ліки, повернути борг. Кредит онлайн без дзвінків стане оптимальним рішенням цього проблемного питання. На даному продукті спеціалізується більшість мікрофінансових організацій.

Переваги та недоліки онлайн-кредитування без дзвінків

Послуги мікрофінансових компаній все більше популярні серед українців. Підвищений попит на їх продукти можна пояснити такими перевагами:

1. Високий рівень узгодження заявок. На відміну від банків, дані установи більш лояльно ставляться до позичальників. Кредит на карту онлайн видають навіть особам із зіпсованою кредитною історією і без офіційного працевлаштування.

2. Швидка процедура видачі грошей. Позичальник не відвідує офіс кредитора, а отримує позику дистанційно. На укладення угоди йому буде потрібно всього 15 хвилин.

3. Перший кредит онлайн на карту в Україні можна отримати безкоштовно. Позика під 0% - таку пропозицію діє для нових клієнтів у багатьох компаніях.

4. Прозорі тарифи і відсутність додаткових комісій. Позичальник оплачує тільки відсотки за фактичний термін користування позиковими засобами.

Що стосується недоліків, то їх не так багато. По-перше, це короткий термін кредитування. Повернути борг необхідно протягом місяця. Якщо такої можливості немає, то можна продовжити договір.

По-друге, висока вартість онлайн кредитів на карту. Але з урахуванням того, що дані позики є короткостроковими, переплата виходить цілком прийнятною. Позичальник може достроково повернути борг і скоротити свої витрати.

На яких умовах видають кредити онлайн на карту

Позика «до зарплати» можна отримати в багатьох компаніях. У кожній установі діють свої умови і тарифи. Але в цілому вартість кредитів відрізняється несуттєво. Всього за 15 хвилин можна отримати гроші на таких умовах:

кредитний ліміт від 500 до 20 000 гривен:

при першому зверненні видають не більше 5-7 тисяч грн ;

термін погашення становить 30 днів, хоча на ринку є і довгострокові кредити з терміном до одного року;

процентна ставка від 0,01% до 2% в день. Безпроцентні позики надають новим клієнтам.

Більшість мікрофінансових організацій розробляють вигідні програми для лояльності для діючих позичальників. Своєчасно сплачуючи позики, клієнт отримує промокодом зі знижкою на нові кредити. Також бали можна заробити і за рекламу послуг МФО. Такі програми називають «Приведи друга». Більш детально ознайомитися з умовами роботи кожної МФО можна через сайт - creditonline365.com.ua .

Як взяти кредит онлайн

В оформлення позики через інтернет немає нічого складного. У позичальника є постійний зв'язок з технічною підтримкою, співробітники якої завжди прийдуть на допомогу. Щоб отримати онлайн кредит на карту, потенційному позичальникові необхідно виконати наступні дії:

1. Вибрати параметри позики на кредитному калькуляторі.

2. Заповнити анкету і отримати доступ до особистого кабінету.

3. Прикріпити скани документів і зробити Селфі .

4. Вказати дані банківської картки і верифікувати її.

5. Погодитися з умовами договору в особистому кабінеті.

6. Отримати гроші на карту.

Якщо заявник відповідає встановленим вимогам, вніс в анкету достовірні дані, його карта активна, то проблем з узгодженням позики не виникне. Чи не стане приводом для відмови і наявність в минулому прострочень. Головне, щоб на момент звернення всі борги були погашені.

Онлайн кредити на карту - це швидка фінансова допомога кожному, хто її потребує. МФО не стануть затягувати з прийняттям рішення і запитувати безліч документів. Для отримання позики потрібно тільки паспорт, ІПН і 15 хвилин часу.