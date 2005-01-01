Як не потрапити за ґрати, полетівши за кордон на відпочинок

Туристів, які застрягли в Греції українців повернуть додому за рахунок авіакомпаній.

Який день країна обговорює затримання в Греціі17 громадян України. Причому всіх хвилює, скоріше, не доля наших співвітчизників, з якими нічого смертельного не сталося, якщо не брати до уваги зіпсованих геть планів, а сама ситуація: полетиш кудись зараз по безвізу, а тебе затримають і депортують.

Так як же подорожувати без неприємностей? І за яких умов можна сьогодні потрапити в країни ЄС?

- На даний момент до 15 липня в країни ЄС громадяни України можуть поїхати, лише маючи на руках контракти на роботу, а також робочі або студентські візи. Для туристів в'їзд заборонений, - каже співробітник відділу продажів в CoralTravelЛаріса Педченко. - Скільки б грошей у вас з собою не було і який готель не був би проплачений, пам'ятайте: Європа - не Україна, там такі пояснення не мають ваги. Повинні бути візи або інші дозвільні документи. Так відбувається тому, що Україна знаходиться як і раніше в червоній зоні за темпами поширення коронавіруса.

На жаль, епідеміологічна ситуація в Україні за станом на сьогоднішній день плачевна. У нас показник кількості активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення дорівнює 50,6. А загальна кількість хворих вже перевищила 49 тисяч осіб. Греція ж розташована в зеленій зоні, у них цей показник дорівнює 16,8. Загальна кількість хворих всього 3,5 тисячі.

- Після 15 липня стане відомо, чи можемо ми літати в Грецію чи ні. Греція готова приймати нас за готельної бази та всіма показниками, внутрішній туризм у них вже добре працює. Головне - це вийти Україні з червоної зони, - додала Лариса Педченко. - Зараз в Грецію можуть їхати тільки ті, хто має дозвіл на проживання.

Але як бути в тому випадку, якщо у людей трудові контракти або людина летить до Європи на навчання? Як це сталося з киянкою Ганною Левківській, однією з 17 українців, затриманих в Афінах. Дівчина летіла транзитом до Франції.

З нею питання вже вирішилося.

"На підставі клопотання посольства і залученого адвоката отримано дозвіл на в'їзд до Греції як виняток для студента. Левківська на законних підставах в'їхала в країну", - повідомляє посольство України в Греції.

Зараз представники французької поліції в Греції з'ясовують підстави киянки для подальшої її поїздки до Франції. Тим часом ведеться робота консула щодо інших затриманих громадян. Їх обіцяють повернути в Украіну7 липня, а квитки додому на літак оплатять авіакомпанії.

"Зазначений інцидент стався через певні помилки в роботі двох авіаліній. Відповідно забезпечення харчуванням і транспортування в Україну буде здійснена за рахунок зазначених авіаліній", - повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Адже авіакомпанії повинні здійснювати перевірку документів, перш ніж допускати своїх пасажирів на літаки.

ВАЖЛИВО!

Поради МЗС тим, хто зібрався за кордон

1. Зв'язатися з авіакомпанією, турфірмою або оператором, через які бронювали поїздка. Потрібно уточнити актуальний стан карантинних обмежень в країні і перевірити статус вашого бронювання. Ситуація може мінятися, тому зв'язок з оператором потрібно підтримувати.

2. Паралельно зв'яжіться з дипломатичним представництвом України в країні, куди ви плануєте їхати, а також з представництвом цієї країни в Україні. Офіційні органи зможуть дати найбільш повну та актуальну інформацію про карантинні обмеження.

3. Максимально подбайте про власну безпеку. Ретельно вивчіть умови вашого страхового поліса. Переконайтеся, що він покриває витрати, які можуть виникнути в разі надзвичайної ситуації, в тому числі при інфікуванні коронавірусом.

4. Подбайте про наявність додаткових коштів на випадок надзвичайної ситуації (скасування зворотного рейсу, необхідність купити нові квитки, вимушене перебування в країні понад запланованого періоду). Візьміть з собою різні платіжні засоби - банківські карти і готівку.

5. Потурбуйтеся про власне здоров'я. Беріть з собою необхідні для вас ліки з невеликим запасом.

6. Перевірте стан вашого здоров'я перед поїздкою. Особливо це стосується людей похилого віку і тих, хто має хронічні захворювання: бронхіальна астма, діабет, серцево-судинні захворювання і т.д.