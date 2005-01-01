Криклій назвав 5 країн, які відкриті для українських туристів

У цьому списку скоро може виявитися і Грузія.

Названо країни, які вже відкриті для туристів з України. Списком поділився міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він також зазначив, що свої кордони може незабаром відкрити Грузія.

Для українських мандрівників відкриті:

Туреччина

Єгипет (але з обов'язковим дотриманням 14-денного самоізоляції після повернення додому, так як Єгипет віднесений до країн з високим рівнем инцидентності COVID-19)

Албанія

Хорватія (за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла)

Чорногорія (при наявності негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин). А за даними посольства України в цій країні - підходять і результати ІФА-тесту на антитіла (ELISA), експрес тест не підходить. Тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону (72 години з моменту забору зразків, а не отримання результатів). Тест повинен бути роздрукований. Переклад на англійську або чорногорський бажано, але не обов'язковий. Тест повинен бути зроблений в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 або ISO / IEC 17025. Конкретний перелік українських лабораторій відсутній. Цей тест може бути зроблений не тільки на території України, а й в будь-якій країні

Криклій зазначив, що через нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні інші європейські кордони, на жаль, залишаються закритими. Однак іноземцям, дипломатам і громадянам України, які мають дійсні робочі або навчальні контракти або посвідку на проживання в ЄС, морякам, які направляються на корабель, громадянам, транзитом наступним через ЄС, в'їзд дозволений.

- Кожні два тижні ЄС буде переглядати список держав, з яких можливо в'їжджати. І в залежності від обставин буде частково або повністю знімати обмеження на поїздки або знову вводити їх для конкретних країн. Також в залежності від розвитку епідеміологічної ситуації в Україні рішення про відкриття кордонів буде прийнято Грузією, - додав міністр.

Нагадаємо, що вночі 1 липня через Україну до Туреччини та Єгипту вилетіли перші туристи. Рейси були з Харкова, Запоріжжя та Борисполя. Також вже повним ходом літаком можна дістатися до Албанії.