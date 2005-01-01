Лазерні маркери та гравери

Лазерний маркер - це пристрій, який використовується для нанесення деталізованих малюнків, написів і іншої інформації на поверхню різних матеріалів (метал, тканина, пластик, скло, шкіра і т.д). Використовуючи ці маркери, можна наносити штрих-код, номера партії, дати, маркування виробів, наносити коротку технічну інформацію вимірювальних інструментів, виробляти рекламну та сувенірну продукцію.

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Категорії і типи лазерних маркерів

Залежно від джерела високоенергетичного променя, що використовується для маркування, пристрої діляться на кілька категорій:

оптоволоконні;

СO2 RF (бувають малого, середнього і великого формату);

ультрафіолетові.

Оптоволоконний маркер

Оптоволоконний лазерний маркер використовується для швидкого нанесення маркувань на поверхню сталі, міді, алюмінію, інших металів, органічного скла, пластику, шкіри та тканини. Управляються пристрої за допомогою спеціального ПО, що завантажується на персональний комп'ютер. Швидкість нанесення маркувальних даних може становити до 10 тис. мм / сек.

CO2 RF лазерний маркер

Лазерний маркер СO2 з RF-трубкою дозволяє маркувати неметалеві вироби. З його допомогою наноситься заданий малюнок або напис на поверхню ABS-пластика, кераміки, шкіри, дерева, органічного скла, інше. Маркер відрізняється стабільним випромінюванням, що забезпечує високу швидкість гравіювання і деталізацію (чіткість) - до 10 тис. мм / сек.

Ультрафіолетовий (УФ) лазерний маркер

УФ лазерні маркери використовуються для «холодного маркування». Воно проводиться в тих випадках, коли нагрівання областей, що маркуються вкрай небажані. УФ лазерний маркер по склу виключає появу мікротріщин, він дозволяє наносити мікромаркіровку на елементи сонячних батарей, мікрочіпи, системні плати, медичні вироби та ін.

Сфера застосування

Маркери з лазерними випромінювачами отримали широке практичне застосування в різних галузях, їх використовують для маркування:

мікросхем;

друкованих плат;

сувенірів;

ювелірних виробів;

рекламної продукції;

мобільних телефонів;

інструментів;

деталей автомобілів, техніки;

комплектуючих радіоприладів;

медичних виробів.

Лазерні гравери

Обладнання для лазерного гравірування є унікальним не тільки за своєю конструкцією, але і по призначенню, оскільки за допомогою лазерного гравера здійснюється високоточне різання й гравірування будь-якого матеріалу. Якість роботи гравера залежить від потужності і типу лазерного випромінювача, типу двигуна і якості керуючої електроніки. Лазерний гравер використовується як для промислового, так і для індивідуального різання і гравіювання, показуючи відмінні результати роботи, як за швидкістю виконання, так і за якістю. Єдиним мінусом подібного обладнання варто вважати нетривалий термін його служби, що не перевищує при інтенсивній роботі 1-2 роки. Природно, що велика частина компаній виробників заявляє, що час експлуатації гравіровщика трохи вище, але практика показує зовсім інше. Лазерний гравер, який довго використовується не може працювати зі стовідсотковою віддачею, тому його застосування може стати причиною деяких збитків, пов'язаних з недостатньою швидкістю роботи. Кінцева вартість і час роботи лазерного гравера багато в чому залежать від матеріалу, для обробки якого він застосовується. Чим твердіший і товщий матеріал, тим складніше на нього нанести гравіювання і тим більше буде знос гравірувального обладнання.

В принципі, придбання будь-якого лазерного верстата, маркера, або гравіровщика є надійним вкладення коштів в майбутні доходи тільки тоді, коли правильно обрана фірма-виробник, вартість обладнання і матеріал, з яким йому доведеться працювати.