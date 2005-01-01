ВООЗ: Інцидентність коронавіруса в Україні вища, ніж в Європі

Ситуація в усьому світі не дозволяє говорити про спад пандемії.

Середня кількість позитивних тестів на коронавірус на 100 тисяч населення в Україні більше, ніж в країнах Європи. Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Ярно Хабіхт під час брифінгу.

- Якщо ми подивимося статистику по Україні, то побачимо, що середня кількість позитивних випадків на 100 тисяч населення значно вища, ніж в європейському регіоні. Але в кожній країні є регіони, які називаються червоною зоною, зокрема ми спостерігали таке в Іспанії, - зазначив він.

За словами Хабіхт, на сьогодні ситуація з пандемією в усьому світі не дозволяє говорити про спад коронавіруса.

- У світі щодня зростає кількість хворих COVID-19, і ми не можемо сказати, що пандемія йде на спад. У Західній Європі ситуація трохи поліпшується - в Східній - стає гірше і є сильні спалахи в Північній і Південній Америці, тобто вірус продовжує подорожувати по світу, - підкреслив представник ВООЗ.

За його словами, на сьогодні важливо збільшення обсягів тестування, діагностика, відстеження контактів і лікування хворих. Також Хабіхт нагадав про те, що для боротьби з коронавірусом людям необхідно дотримуватися всіх правил гігієни і носити маски.

Станом на ранок 6 липня діагноз підтвердився у 49 тисяч 043 жителів України. Протягом останньої доби в Україні зафіксовано 543 нових випадків захворювання коронавірусом. Від ускладнень, викликаних хворобою, померли 1262 осіб (+ 13 за добу). У той же час вилікувалися 21 703 (+ 327) українців. На сьогодні зареєстровано 26 078 активних хворих.