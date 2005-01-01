Що трапиться з людством через 25 років роботи на удальонці

Коронавірус подарував нам кілька модних термінів, один з яких - "удальонка". Звичайно, не можна говорити про те, що цього слова раніше ніхто не знав, але події останніх місяців серйозно розширили можливості роботи вдома і коло людей, який пізнав всю красу такого варіанту. Хтось працював так і раніше, для інших людей таку можливість легітимізував карантин. Є люди, які сприйняли удальонку як довгоочікуване звільнення від офісного ярма, комусь вдома некомфортно. Кажуть, удальонка поміняє ринок праці і зарплати, ще кажуть, що вона може звести з розуму, А ще кажуть, що вона - назавжди.

Можливість ніколи не ходити в офіс - для більшості, по відчуттях, все-таки хороша новина. Але є і погана: це не залишиться без наслідків для організму. Збірний портрет одомашненого офісного працівника, який представили експерти, навряд чи сподобається шанувальникам удалеьонки.

Для наочності зміни, які можуть статися з людьми в результаті тих чи інших змін їхнього способу життя, звели в один персонаж. Роком раніше вчені налякали - жінкою, на прикладі якої показали, на що перетворяться офісні працівники через 20 років, з урахуванням того, що вони проводять 8-годинний робочий день за незручним робочим столом, під кондиціонерами і штучним освітленням.

Відповідно, у нещасної були сколіоз, варикоз, погана шкіра, червоні очі і ряд болячок. Автори дослідження, змоделювати персонаж, заявили, що 90% офісних співробітників будуть страждати від цих же проблем, якщо не змінять свою робоче середовище.

Фахівці британської компанії DirectlyApply зібрали команду клінічних психологів та експертів з фітнесу, щоб визначити "вплив дистанційної роботи на наше фізичне і психічне здоров'я". Так і вийшла людина, у якої деформовані кисті рук, запалені очі (а під очима - рясні чорні кола), погана постава (так звана Tech Neck - буквально "технічна шия", наслідок роботи за монітором). У неї нестача вітаміну D, у неї випадає волосся, бліда шкіра її переслідують зморшки і постійний стрес. Набряклі ноги і ожиріння від малорухливого способу життя додаються.

Чи можна цього уникнути, навіть вибравши удальонку? Так, для цього буде потрібно самодисципліна і сила волі, причому не на пару місяців, а назавжди. Показовою можна вважати реакцію соцмереж: через деякий час після того, як світ пішов на карантин, вибуховими темпами в інтернеті зросла кількість спортивно-фізкультурних Челлендж, інструкцій для фітнесу з підручними засобами в домашніх умовах і так далі. Але через пару місяців ентузіазм пройшов, хвиля спала, і далеко не всі люди хоча б почали робити зарядку вранці.

- Коронавірус, безсумнівно, зробив революцію в тому, як працюють компанії, оскільки багато підприємств вже прагнуть впроваджувати постійні гібридні і гнучкі робочі схеми. Але скільки часу буде потрібно для того, щоб переваги віддаленої роботи переважили її негативні наслідки?

Щоб уникнути такого результату, експерти радять: