Що чекає українських заробітчан після карантину

Експерти кажуть, що попит на українців за кордоном може скоротитися.

Карантин в Україні та інших країнах потихеньку послаблюють. Відновлення ділової активності в Європі, здавалося б, повинен збільшити попит на українських заробітчан в суміжних країнах. Хтось вважає, що вже через кілька місяців ситуація повністю стабілізується і сотні тисяч українських фахівців відправляться на заробітки за кордон. Однак експерти попереджають, що спад споживання через карантин може знизити і попит на робочу силу з України.

Мінус 2,5 мільярда доларів

Через карантин Україна втрачає близько 1 мільярда доларів в місяць, які раніше перераховували трудові мігранти з-за кордону. За даними Мінсоцполітики, за межами країни на постійній основі працювали 3,2 млн заробітчан. Більшу частину своїх доходів вони перераховували в Україні. За різними оцінками, сума таких переказів становила від 12 до 16 млрд доларів. Таким чином, трудові мігранти, по суті, стали основним постачальником валюти в країну.

Після того як Європа оголосила карантин, багатьом з них довелося повернутися на батьківщину. Це, в свою чергу, призвело до того, що валютні надходження різко скоротилися.

Всього ж втрати надходжень валюти від заробітчан через коронавірус можуть скласти 2,5 мільярда доларів. Такі оцінки дають в НБУ.

На початку травня Національний банк України переглянув прогноз переказів від трудових мігрантів в 2020 році в бік зменшення на 2,5 млрд дол. - до 10 млрд дол. За експертними оцінками, протягом карантину в Україну повернулися близько 10% працівників, а ще 10% , які планували виїзд на сезонні роботи в другому кварталі, залишаться вдома. У той же час доходи працівників, які залишилися за кордоном, знизяться внаслідок охолодження економіки цих країн.

"З огляду на це, Національний банк переглянув прогноз обсягу переказів трудових мігрантів в Україну з 12,5 до 10 млрд дол. США. Цей прогноз грунтується на припущенні про скасування більшості карантинних заходів до кінця другого кварталу 2020 року", - йдеться в повідомленні. При цьому в НБУ говорять, що баланс припливу і відпливу валюти з країни буде більш-менш дотриманий: обсяг переказів від заробітчан впав, але і через те, що українці не поїдуть подорожувати, їх долари і євро залишаться в Україні.

Інтерес до пошуку роботи за кордоном зростає

Однак в НБУ припускають, що найближчим часом може початися процес повернення українців з-за кордону. Адже перекрито тільки авіасполучення, а сухопутні кордони з сусідніми країнами відкриті.

У Нацбанку кажуть про зростання інтересу українців до пошуку роботи як усередині України, так і на заробітках.

"Пожвавилася активність населення, в тому числі на ринку праці - збільшилася кількість резюме і відновився інтерес до пошуку роботи за кордоном", - повідомляється в звіті НБУ.

Зокрема, Нацбанк зафіксував збільшення кількості нових резюме протягом останніх двох тижнів майже у всіх сферах. Незначно зросла і кількість нових вакансій. Чи не вперше з початку карантину виріс інтерес до пошуку роботи за кордоном, переважно в Польщі і Німеччині.

"Разом з тим в цілому економічна активність залишалася слабкою, про що свідчили поглиблення падіння попиту і обсягів виробництва електроенергії, негативні очікування підприємств щодо зайнятості, а також низький рівень кількості нових вакансій", - додають в Нацбанку.

Криза попиту може бути затяжною і болісною

Експерти кажуть, що європейські ринки можуть ще довгий час бути закритими для української робочої сили. Причина проста - падіння попиту призведе до падіння виробництва товарів.

- Криза виробництва в Китаї, яка виявилася короткостроковою і порівняно легкою, зараз перетворюється на кризу попиту, - вважає виконавчий директор організації "CASE Україна" Дмитро Боярчук. - Криза попиту може бути затяжною і дуже болючою. Стимулювання споживання через держзамовлення частково допоможе, але я поки не можу повірити в "вічний двигун". Адже тоді для виведення економіки на нову орбіту фактично нічого не треба, крім кількісного пом'якшення і масштабних державних витрат. На цьому тлі одне з ключових питань - що станеться з доходами наших працівників. Адже курсова стабільність останніх років трималася на їх плечах.

Ще однією перешкодою на шляху повернення українців на роботу в Польщу залишається обов'язковий 14-денний карантин всім осіб, що в'їжджають зараз на територію країни з-за кордону. Це означає, що кожного українця, який зараз перетне кордон з Польщею, зобов'яжуть самоізолюватись на термін до двох тижнів. Деякі компанії вже облаштували спеціальні центри для заробітчан, але до повного скасування цієї норми, як кажуть експерти, говорити про повернення українців на роботу в Польщу в докризових кількостях не доводиться.