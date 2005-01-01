Як річкова мідія допомогла українцям вижити в голодні роки

У селі Оксанівка Ямпільського району відкрили незвичайний пам'ятник - на головній площі з'явилася величезна напіврозкрита раковина, всередині якої лежить немовля. Увічнення молюска може здатися дивним, проте в цьому селі до річкових мідій особлива повага - за часів післявоєнного голоду життя селян підтримував Дністер, даючи людям хоч якось дотягти до нового врожаю і не померти від голоду.

"Випадки дистрофії"

Село Оксанівка розкинулося в неймовірно гарному місці на кордоні України з Молдовою - звідси від країни до країни всього половину Дністра переплисти, кордон проходить якраз посередині. На перший погляд - маленька Швейцарія: край потопає в зелені, річка, скелі, каньйон. Живуть в Оксанівці зараз всього 45 чоловік, в основному - люди у віці, хоча ще до війни у селі був і свій колгосп, і своя сільрада, а жителів - близько 600. Краєзнавець Галина Собко розповідає: війну село пережило важко, не оминули його ні голод, ні репресії - "штормило" райський куточок, як і всю Україну.

Голод в Оксанівці був і в 1925-му, і в 1932-1933 роках, але літні селяни згадують: у післявоєнні часи творилося щось жахливе.

У 1946-1947 роках Україну накрила страшна посуха. Разом зі зруйнованим сільським господарством і суворим хлібозаготівельних планом, який навіть не подумали скоротити в зв'язку з неврожаєм, українці в черговий раз опинилися на порозі голодної смерті. Порушити наказ колгоспники не могли - план не тільки виконали, але і перевиконали. Зерно відправили до Польщі, Чехословаччини, Болгарії, а в Україні в 1947 році офіційно зареєстрували 130 випадків людоїдства.

У Ямпільському районі, судячи з документів, на 1 квітня 1947 року були 4023 випадки захворювання на дистрофію.

"З них до 14 років - 2161 чол. Зареєстрована смертність на основі дистрофії - 129 чол., В тому числі 28 дітей", - писав у доповідній записці начальник УМВС області Іван Гребченко секретарю Вінницького обкому Стахурському.

За кількістю "випадків дистрофії" Ямпільський район, як і ряд сусідніх, вважався одним з найбільш неблагополучних.

Дністер-рятівник

- Оксанівка - прикордонне село, до війни тут була прикордонна застава, і життя людей проходило під постійним наглядом. У селі, хоч воно у самого берега Дністра, було виділено всього одне місце, де люди могли спуститися до води, напоїти худобу, випрати або викупатися.

Після війни з виходом до річки стало простіше. І це дозволило селянам шукати їжу у воді - раз на землі не судилося. Коли Галина Собко збирала матеріал для книги про Оксанівку, старожили розповідали: до вечора з річки виловлювали все, що могли, а вже до ранку річка знову наповнювалася мідіями. І так відбувалося день у день.

- У Оксанівці люди мідії їли самі. Приходили багато людей і з інших сіл. Навіть з Умані (відстань близько 200 км.). Наше село було в п'яти кілометрах, і наш місцевий письменник, описуючи голодні роки, стверджував, що приходили люди навіть з-під Києва, - каже Собко. - Місцеві готували вдома, а прийшлі розводили багаття прямо на березі. Лісів тут не було, так вони дрова приносили з собою, молюсків смажили або варили і прямо на березі залишалися спати. Черепашок з-під мідій були гори. Ользі Андріївні Харевській - 93, вона і відкривала пам'ятник. Згадує: вранці люди заходили в воду, ані ріки не було видно - суцільні спини!

"Хто міг прийти, то приходив - все тут господарювали. Хто їв ті" черепашки ", той вижив. А хто їв жолуді, мололи їх, ті померли, тому що це отрута", - розповідає довгожителька.

Мідії на Дністрі були величезними - Галина каже, якщо зігнути долоню, стане зрозуміло, яким був їхній розмір.

- До мене недавно прийшла Тетяна з села Біла і каже: "Ти знаєш, у мене вчора син працював на городі і викопав повну яму порожніх ракушок. Хто їх так закопав? Навіщо ?!" Я, коли збирала матеріал про історію краю, спілкувалася з 95-річною жінкою, а це сестра матері Тетяни, так вона мені розповіла, що вони теж ходили в Оксанівку на Дністер і на сусідню річку Мурафу, там теж були мідії, але не такі, як на Дністрі, менші. Мідії врятували її сім'ю від голоду. В ті дні, коли вона збирала більше, ніж потрібно, а зберігати їх не було можливості, то вона частину варила, частину залишала на завтра, а з інших робила котлети і носила на Ямпільський базар. Хто як міг, так і рятувався - вийшло сьогодні назбирати більше, продала, купила чогось іншого. Я зараз збираю історію і про село Біла, дуже багато розповідають, що вони так само, живучи на Мурафі, ходили на Дністер, - каже краєзнавець.

Втім, рятували мідії не всіх.

- Було багато і трагічних випадків, - продовжує краєзнавець. - Коли здалеку приходили чужі люди, бачили багаття, як збирають мідії, то забігали в воду, виловлювали мідії, кидали їх у вогонь. Ледве раковина розкривалася, вихоплювали їх з вогню, ножем вишкрібали і сирими їли.

Говорять, що відразу ці люди і вмирали. Ховали ... Ну хто міг їх ховати на кладовищі, коли всі були голодними і знесиленими? Ховали, де могли.

Краєзнавець Галина Собко смак річкових мідій пам'ятає з дитинства.

Зараз річкових мідій на Дністрі вже немає - зникли після того, як збудували Дністровську ГЕС.

- Ми шукали, хлопчаки хотіли подивитися, як вони влаштовані, але знайти не могли. Коли я маленькою була, в Мурафі вони ще водилися. Ми з братом їх ловили, годували качок. А мама, вона у мене 1918 року народження, все це пережила з батьком, розповідала, що цим люди рятувалися. Ми кричали, мовляв, мам, ну що ви таке говорите, ось качки їдять, а ви говорите - люди їли. Мама нам говорила, що мідії дуже смачні, але ми не вірили. Тоді мама найкращі кинула в чисту воду, приготувала - ну делікатес!