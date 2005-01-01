Вчитися було складно. Граничний бал ЗНО 2020 хочуть знизити через карантин

Учасники дізнаються про це рішення раніше, ніж про результати тестування.

Граничний бал при здачі ЗНО 2020 може бути знижений через епідемічну ситуацію в Україні та пов'язані з нею складності в навчанні в 2020 році. По крайнеій мірі, на цьому наполягатимуть в УЦОЯО (Український центр оцінювання якості освіти). Про це в коментарі РБУ-Україна 30 червня розповіла заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

За її словами, в 2020-му році поріг (бал, який необхідно набрати, щоб тестування було визнано успішно пройденим) для здачі ЗНО вже був зменшений для пробного тестування. Так, в минулому році поріг становив 21 бал, а в цьому році на пробному - 19.

- Поріг зазвичай встановлюється через три тижні після проведення тестувань. Ми будемо наполягати на тому, щоб поріг був нижче, ніж в минулому році - нижче 21, - сказала вона.

Наприклад, в минулому році поріг на ЗНО-2019 з української мови був 21, а на пробному ЗНО цього року поріг був уже 19.

- Якщо в минулому році учасник, який набрав 19, не міг подавати документи на вступ, то в цьому році зможе, якщо встановимо такий поріг. Це саме через карантин. Адже було складно вчитися. Ми це усвідомлюємо, - резюмувала Вакуленко.

Представник УЦОЯО уточнила, що рішення про пороговий бал буде прийнято до того, як учасники тестування отримають свої результати.

25 червня в Україні стартувала основна сесія Зовнішнього незалежного оцінювання серед абітурієнтів. Першим було проведено тестування з математики. 30 червня почалася здача ЗНО з української мови та літератури.

Розклад інших предметів ЗНО-2020

2 липня - фізика;

6 липня - іспанська, французька, німецька мови;

7 липня - англійська мова;

9 липня - історія України;

13 липня - біологія;

15 липня - географія;

17 липня - хімія.