Зеленський привітав США з Днем незалежності: Україна з вами

Український лідер побажав країні-іменинниці сил для боротьби з усіма викликами.

Президент Володимир Зеленський звернувся до республіканців і демократів з нагоди Дня незалежності Сполучених Штатів. Вітання він опублікував у своєму мікроблозі Twitter.

- З Днем Незалежності, США! Протягом понад 200 років США були колискою демократії і стали прикладом для всього світу! Ми бажаємо республіканцям і демократам з Палати представників, республіканцям і демократам з Сенату, і Білому дому сил протистояти всім викликам. Україна з вами, - написав український лідер.

244-й рік незалежності США відзначають в суботу, 4 липня - рівно стільки років тому була прийнята Декларація незалежності американської держави від Великобританії. У поточному році пандемія коронавіруса внесла свої корективи в святкування.

За інформацією американських ЗМІ, в країні скасовано більшість традиційних парадів, включаючи дійство у Вашингтоні. Місця проведення феєрверків тримають в таємниці, щоб уникнути скупчення глядачів. При цьому велика частина святкових подій буде доступна віртуально або в режимі онлайн. Серед них - концерт A Capitol Fourth, який зазвичай проводять навпроти Капітолію і де збирається до півмільйона глядачів. У 2020-му році його записали попередньо - "в знакових місцях по всій країні" - і покажуть по ТБ і онлайн.

Протягом минулих років свято в США традиційно супроводжувалося феєрверками, парадами, барбекю, карнавалами, ярмарками, пікніками, концертами, бейсбольними матчами, сімейними зустрічами, зверненнями політиків до народу і церемоніями, а також іншими громадськими структурами і приватними заходами.