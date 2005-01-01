Процедура регистрации в онлайн казино 1xBet

Возможность играть на электронных слотах или за виртуальными карточными столами с проведением реальных денежных ставок в онлайн клубах, предоставляется исключительно их клиентам, прошедшим регистрацию. Пройти данную процедуру в казино 1xBet можно несколькими способами. Для этого необходимо войти в соответствующий раздел https://ultrawulkan.com/kak-zaregistrirovatsja-v-1hbet официального сайта заведения и выбрать оптимально подходящий вариант. Вот, что необходимо знать новичку.

Что такое регистрация «В 1 клик»

Зарегистрироваться в казино может любой пользователь категории 18+ (обязательное условие контролирующих деятельность онлайн клубов государственных структур), используя для этих целей стационарный компьютер или мобильный гаджет, имеющий выход в сеть интернет. Стандартный набор вариантов предоставления данных по принципу «В 1 клик» выглядят следующим образом:

Привязка аккаунта одной из социальных сетей или поисковых систем Mail.ru, Yandex, Google. Необходимо кликнуть по иконке любой из них и в открывшемся новом окне разрешить привязку профиля к личному кабинету 1xBet.

Регистрация с помощью сотового телефона. На странице прохождения регистрации необходимо ввести номер и активировать команду «Выслать СМС». Полученный в сообщении от клуба код, является разовым паролем для активации личного кабинета члена клуба.

Использование действующего адреса электронной почты. Данный способ является наиболее удобным и предпочтительным. Клиент может дополнительно подписаться на рассылку новостных сообщений клуба и использовать его для верификации.

Оформленный и активированный личный кабинет в казино 1xBet позволяет (теперь уже полноправному) клиенту провести трансакцию для пополнения депозита. Именно с него можно будет проводить денежные ставки для игры. Пополнение проводится одним из представленных на официальном сайте клуба способов – банковская карта, расчетный счет или электронный кошелек. Зачисления отправленных сумм проводится практически мгновенно и без взимания комиссионных сборов.

Самые важные моменты регистрации

Огромное желание поскорее вступить в игру и азарт заставляют многих пользователей проводить процедуру регистрации как говорится «в спешке». По имеющимся статистическим данным многие из них допускают при этом следующие ошибки:

Выбор игровой валюты – проводится один раз при выборе способа предоставления данных. В дальнейшем изменить его на другую денежную единицу уже не получится. Платежное средство – обратный вывод денежных средств с депозита клуба возможен исключительно на то платежное средство, с которого была проведена первая трансакция пополнения.

В случае возникновения малейших вопросов или недопониманий при изучении правил прохождения регистрации, рекомендуется без каких-либо стеснений обращаться в круглосуточную службу технической поддержки. Специалист в формате чата поможет оперативно разобраться во всех тонкостях и особенностях процедуры. Кнопка вызова находится в самом низу главной страницы официального сайта клуба.