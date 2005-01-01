Створено матеріал з живих бактерій, що виробляють струм

Вчені створили дивовижний матеріал, важливою частиною якого є живі бактерії, які генерують електричний струм. Дослідники вважають, що "мікробні батарейки" знайдуть найрізноманітніше застосування.

Давно відомо, що деякі бактерії в процесі обміну речовин продукують вільні електрони і віддають їх у зовнішнє середовище. Такий мікроорганізм являє собою справжнє джерело струму.

Зрозуміло, електроприлад навряд чи можна живити від однієї бактерії. Необхідна ціла колонія мікробів, що знаходиться в постійному контакті з електродами. Цього досить важко домогтися.

Вчені з Технологічного інституту в Німеччині вирішили цю проблему, розробивши незвичайний композитний матеріал.

"Ми створили пористий гідрогель, який складається з вуглецевих нанотрубок і наночастинок кремнезему. Вони сплетені між собою нитками ДНК", - пояснює глава дослідницької групи Хрістоф Німейєр (Christof Niemeyer).

В пори цього матеріалу автори додали рідке живильне середовище і поселили там бактерії виду Shewanella oneidensis.

Новий матеріал складається з бактерій (зелені), наночастинок діоксиду кремнію (рожеві), вуглецевих нанотрубок (сірі) і ниток ДНК (сині).

Мікроби успішно колонізували структуру і взяли на себе роль "батарейок". Генеруються ними електрони, які вливаються в загальний електричний ланцюг. Експеримент тривав кілька днів, і весь цей час джерело живлення стабільно працювало.

Щоб відключити генерацію електрики, вчені додали в середовище фермент, який розрізає нитки ДНК. Структура матеріалу порушилася, і він перестав виробляти струм.

"Наскільки нам відомо, такий складний і функціональний біогібрідний матеріал описаний вперше", - підкреслює Німейєр.

Додамо, що багато наукових групи працюють над створенням мікробних паливних елементів, сенсорів і біореакторів. Дослідники сподіваються, що їх розробка знайде собі застосування як в цих областях, так і за їх межами.