У Мінфіні пояснили, куди подати заяву, щоб повернути гроші за пробне ЗНО

Механізм повернення повинен бути затверджений 17 червня.

Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), яке відбулося в пунктах тестування в зв'язку з карантином. Як повідомляється на Урядовому порталі, в середньому кожен учасник сплатив 145 гривень за навчальний предмет.

- Не дивлячись на те, що 85% цих коштів було направлено на друк зошитів для тестування, уряд прийняв рішення повернути гроші учасникам пробного тестування в повному обсязі. Так, близько 52 мільйонів гривень будуть найближчим часом перераховані на рахунки регіональних центрів оцінювання якості освіти Українського центру оцінювання якості освіти, - відзначили в Кабміні.

За даними уряду, Мінфін "напрацював максимально спрощений" механізм повернення цих коштів. Так, людині потрібно буде звернутися в регіональне відділення УЦОЯО із заявою, вказавши реквізити рахунку, на який здобувач освіти або його батьки хочуть отримати кошти.

Відзначається, що зазначений механізм повинен бути схвалений на засіданні Кабміну в найближчу середу. Після завершення всіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти відразу надійдуть на рахунки розпорядників.

У понеділок, 15 червня в Україні повинно було пройти пробне тестування, однак через карантин Кабмін прийняв рішення провести його дистанційно. Учасники ЗНО могли завантажити завдання з української мови та літератури в особистому кабінеті на сайті центру оцінювання якості освіти.

Вдень 15 червня виникли проблеми з роботою сайту: спочатку він працював з перебоями, а незабаром і зовсім перестав завантажуватися. У багатьох школах знайшли вихід з положення - кинули викачані завдання в групі класу в вайбері.