Кабмін опублікував свою програму версії 2.0

На цьому тижні план уряду повторно розгляне Верховна Рада.

Кабінет Міністрів України від 15 червня опублікував доопрацьовану програму своєї діяльності. У новому проекті розписані пріоритети і завдання для кожного міністерства. Документ з'явився на Урядовому порталі.

Уряд Дениса Шмигаль позиціонує так звану Програму 2.0 як реакцію на ряд проблем, що стоять перед Україною з урахуванням російської агресії, пандемії коронавіруса і глобальної економічної кризи. Кабінет міністрів вважає, що економічні шоки приведуть до падіння ВВП на 4-8% в 2020 році.

Допрацьована програма включає короткострокові та довгострокові пріоритети діяльності Кабміну. Крім того, документ містить завдання для кожного окремо взятого міністерства.

На відміну від первісної версії, яка налічувала 10 сторінок, новий документ розширено до 85. У цілому документ передбачає подальшу євроінтеграцію, політику щодо окупованих територій, підтримку вітчизняного виробника та створення умов для бізнесу.

Постановою Кабміну від 12 червня прийнято рішення внести програму на розгляд Верховною Радою. Передбачається, що депутати обговорять її на пленарному засіданні 18 червня. У разі, якщо Рада схвалює документ більшістю голосів, уряд отримує імунітет на 1 рік і його не можна буде відправити у відставку (тільки, як у випадку з Кабміном Гончарука, в разі відходу за власним бажанням).

9 червня Володимир Зеленський заявив, що "програма 2.0" у Кабінету міністрів вже готова і буде представлена "на цьому тижні". За словами Дениса Шмигаль, перероблений документ складається з двох розділів - "антикризового" і "довгострокового".

Попередня версія програми дій уряду, подана на розгляд Ради 4 червня викликала подив в комітетах парламенту і критику документа в сесійній залі. Зазначалося, що вона містить занадто багато води і не включає в себе терміни, цифри та інші кількісні параметри, тобто, програмою в звичному розумінні цього слова просто не є. У підсумку депутати більшістю голосів відправили програму на доопрацювання.