Онлайн казино на телефоне

Летом, особенно после только что закончившихся карантинных мероприятий достаточно трудно усидеть дома за компьютером. Свободного времени на посещение виртуальных залов с электронными автоматами, принимающими реальные денежные ставки, у азартных игроков практически не остается. Желание модераторов, вернуть своих клиентов в клубы вполне понятно. Запускаемые ими сегодня маркетинговые программы в заведениях отличаются своей повышенной «щедростью» и не остаются без внимания пользователей. К ним можно отнести:

Увлекательные турнирные состязания с призовыми фондами на деньги спонсоров.

Поощрительные бонусные акции за активную игру.

Совершенно новые слоты с увлекательной тематикой, в том числе 3D формата.

Воспользоваться перечисленными предложениями сегодня можно в удаленном формате. Для этого необходимой скачать на телефон специальное приложение. Утилита находится в свободном (бесплатном) доступе на официальном сайте казино Вулкан. Командная строка для установки расположена в самом низу главной страницы. Вот, что необходимо знать о мобильном приложении пользователям, решившим воспользоваться им для посещения клуба вне дома.

Технические параметры и условия использования

Следует успокоить практично настроенных пользователей, умеющих ценить ресурсы памяти своего Смартфона или Айфона. Адаптированное специально под них приложение «Вулкан» не займет много места на жестком диске гаджета. Оно включает в себя лишь несколько установочных файлов, которые:

Позволяют совершать вход на главную страницу сайта буквально в один клик. Иконка с символикой «Вулкан» появиться на экране после установки.

Избавят от проблем, возникающих в случае блокировки ресурса контролирующими органами. Переход на зеркало пройдет в автоматическом режиме даже во время уже запущенной игровой сессии.

Обеспечат работу автомата и при внезапно отключенном интернет-сигнале. Необходимые игровые параметры будут переданы на центральный сервер казино после восстановления связи.

Повысят качества передаваемого видеосигнала и позволят игроку наслаждаться всеми спецэффектами, заложенными разработчиками в ПО игрового слота.

Утилита свободно устанавливается на мобильные устройства, выпущенные даже более 4-х лет назад. Не является вредоносной программой и пропускается для установки практически всеми антивирусными системами. Сразу после запуска игроком барабанного слота:

Функционал устройства открывается во весь экран телефона.

Кнопки управления имеют увеличенный вид для удобства активации сенсорным нажатием пальцев.

Увеличенная яркость и контрастность изображения, позволяют без труда различать символику, нанесенную на барабаны слота в солнечную погоду на расстоянии вытянутой руки.

Установка приложения на Смартфон или Айфон занимает считанные минуты и не требует специальных навыков программиста. В случае возникновения каких-либо затруднений, необходимо обратиться в круглосуточную службу технической поддержки клуба Вулкан. Специалист в формате чата ответит на вопросы и поможет провести необходимые корректировки в настройках устройства.